"Белорусское - значит трендовое" - выставка PRODEXPO открыла новые горизонты для экспорта

Минский международный выставочный центр очень полюбили наши аграрии и переработчики. Буквально летом представляли свои достижения в рамках "Белагро". И вот осенью очередной инфоповод - выставка PRODEXPO, уже 31-я по счету.

Среди участников PRODEXPO 150 компаний из 7 государств. Еще 20 стран были представлены на уровне гостей и посольств. Это хорошая возможность для наших производителей заявить о себе и еще договориться о новых контрактах.

Дорогами экспорта текут наши молочные реки. И чтобы держаться по ветру, а точнее по рынку, каждое предприятие проделывает огромную работу. Тем, что белорусское - значит качественное, уже никого не удивишь. Но только качеством в современном мире не возьмешь, ведь производители работают в условиях рынка. Поэтому теперь белорусское еще и трендовое. Как только о какой-нибудь новинке узнают в соцсетях, на следующий день на полках уже точно не найти. И вот этим хороша выставка PRODEXPO. Красивая витрина, где все есть и где все пробовать разрешается. Например, халву со шкварками и жареным луком.

"Изначально, когда информация просочилась в СМИ (это случилось до выхода новинки), было неоднозначное мнение у потребителей, будет ли это сочетаться. Но когда в продаже появилась эта халва, люди попробовали, и теперь мы собираем исключительно положительные отзывы", - поделилась начальник сектора по коммуникациям кондитерской фабрики Анастасия Хурсан.

Каждая новинка - результат труда огромного количества людей. Проводятся долгие и тщательные исследования перед тем, как продукт выйдет на внутренний рынок и уедет покорять зарубежные страны. Себя мы обеспечиваем полностью и производим гораздо больше, чем нужно самим белорусам. На остальном хорошо зарабатываем.

Экспортные акценты хорошо известны. Во-первых, Африка. За пять лет поставки нашего продовольствия на жаркий континент увеличились более чем в три раза. Да и в целом положительная динамика наблюдается по всей дальней дуге. Даже Индия уже не кажется такой далекой, по крайней мере для гостей PRODEXPO.

Интерес к нашей стране растет во всей Азии. Совсем недавно на "Белагро" виделись с нашими вьетнамскими друзьями. И вот очередная встреча на PRODEXPO. Они, как всегда, с собой взяли много экзотики.

"Для белорусов всегда шок эти фрукты, потому что у нас нельзя найти весь перечень, который мы представляем на нашем стенде. Мы в этом году привезли все жемчужины вьетнамской природы, потому что, например, люди очень удивляются хлебному дереву или же джекфруту, потому что он очень необычный, его все путают с дурианом, но он абсолютно другой", - рассказала сотрудник торгового представительства Вьетнама в Беларуси София Буй.

Ну и, конечно, куда без наших проверенных и самых близких партнеров. На PRODEXPO 11 регионов России. Не только соседи, как Брянск и Смоленск, к нам приехали даже из Сибири. У каждого региона России на выставке свои задачи. Даже житница большой страны, Кубань, где, казалось бы, есть все, но в нашем рынке все равно очень заинтересована. Участвовать в таких выставках российским компаниям помогают региональные власти. Понимают, насколько результативным может быть сотрудничество. Отсюда и яркие коллективные стенды. Как известно, по одежке встречают, ну а дальше - дело вкуса.

И правда, вкусы у нас очень схожи. Кто из нас, вне зависимости от пола, возраста, профессии, социального статуса, не любит простые домашние блюда? Белорусы умеют готовить драники, но национальная кухня богата и другими блюдами. Более того, рецептов становится только больше. Уже несколько лет нашим вкусным достоянием считается легендарная "Батькова булка". И чем гастрономический туризм не новая фишка Беларуси. Каждому региону нужен свой бренд. Например, Ивье для многих уже томатная столица страны.

Может ли локальное блюдо стать известным на всю страну? Каков он универсальный рецепт успеха? В рамках мастер-класса свои советы давал известный телешеф Константин Ивлев. Он не впервые в Беларуси, но так основательно познакомиться с кухней и продуктами смог только сейчас. Конечно, сразу поделился впечатлениями.

"Конечно же, преимущество в качестве продукта, потому что они у вас качественные и натуральные, поверьте мне. В Москве через один ты можешь встретить порошковую сметану. Это не говорит о том, что это есть нельзя или это плохо, это конъюнктура, немаловажно соотношение цены и качества. У вас достаточно большая линейка продуктового. Да, может быть, у вас нет морской рыбы, но все остальное, что вы делаете, дает вам преимущество именно в этой индустрии", - отметил российский шеф-повар Константин Ивлев.

А пока шефы из разных регионов Беларуси соревновались в мастерстве и креативе, было жарко и на соседней сладкой кухне. А еще очень красиво. Соревнования кондитеров оставили отнюдь не на десерт. Это одно из основных блюд в меню PRODEXPO. Настоящее кондитерское дело - это не столько про еду, сколько про искусство. Ну и как тут оценивать работы? Жюри пришлось очень несладко.

Чтобы добиться больших успехов, постигать азы кулинарного дела нужно с самых ранних лет. Молодежь активно шла на PRODEXPO и в качестве посетителей, и даже в роли экспонентов. Путевку во вкусную жизнь дает целый ряд белорусских колледжей.

Быть поваром - это призвание. Опыт приходит с годами, но изначально важно знать основы. Кулинария - та еще наука. Кстати, профильная наука в стране тоже развивается. В столице работает Институт мясо-молочной промышленности Национальной академии наук. Именно ученые отвечают за основу всех молочных продуктов - закваску.

"Это не какая-то одна бактерия, например, для сыра. Это идут такие поливидовые закваски. То есть, например, в закваске для сыров присутствуют молочнокислые бактерии, лактококки, термофильный стрептококк, добавочные культуры. Работа очень кропотливая, можно сказать, ювелирная. Свои закваски мы поставляем не только на рынок Беларуси, но и на российский", - рассказала звотделом маркетинга Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси Елена Фурс.