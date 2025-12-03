3.74 BYN
Белорусскому государственному технологическому университету - 95 лет
Белорусский государственный технологический университет отмечает 95 летие. Коллектив поздравил Президент, отметив что вуз содействует успешному инновационному развитию страны.
Сегодня БГТУ динамично развивается. В его структуре 50 научных подразделений. За последние пять лет ученые университета получили более 140 патентов на реализацию научной деятельности.
В честь юбилея были открыты три лаборатории: фармацевтических технологий, производства древесных плит и пластиков, а также органического и нефтехимического синтеза. Их появление укрепит связи между наукой и промышленностью.
Университет делает ставку на цифровизацию и практикоориентированность образования. Студенты осваивают современные технологии и решают реальные задачи отрасли. К обучению привлекаются специалисты ведущих предприятий, что усиливает практическую подготовку. Выпускники БГТУ становятся востребованными специалистами для экономики и международного рынка.