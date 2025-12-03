Белорусскому государственному технологическому университету - 95 лет

Белорусский государственный технологический университет отмечает 95 летие. Коллектив поздравил Президент, отметив что вуз содействует успешному инновационному развитию страны.

Сегодня БГТУ динамично развивается. В его структуре 50 научных подразделений. За последние пять лет ученые университета получили более 140 патентов на реализацию научной деятельности.

В честь юбилея были открыты три лаборатории: фармацевтических технологий, производства древесных плит и пластиков, а также органического и нефтехимического синтеза. Их появление укрепит связи между наукой и промышленностью.