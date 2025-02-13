Белорусы 12 февраля могли наблюдать "Снежную Луну"

"Снежной Луной" считается полнолуние в феврале и последнее полнолуние в зимнее время. А еще это самая маленькая полная Луна в 2025 году. Об этом сообщает sputnik.by .

"Снежной Луной" февральское полнолуние назвали североамериканские индейцы: именно на февраль приходились самые сильные снегопады. Второе название этого полнолуния у индейцев - "Голодная Луна", это связано с тем, что из-за погодных условий охотиться было тяжелее. Кельты называли это полнолуние "Ледяной Луной", народ Черико - "Костлявой", жители Южного полушария - "Зерновой", "Красной", "Собачьей" или "Ячменной".

Учитывая, что февраль - самый короткий месяц года, в нем всего 28 дней, полнолуние в феврале бывает не всегда, раз в 19 лет его нет. Так, полную Луну не наблюдали в феврале 2018 года, не будет ее и в 2037 году. В 2025-м февральское полнолуние наступило 12 февраля в 16:54 по минскому времени.