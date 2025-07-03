Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусы - миру. В соцсетях уже вирусятся ролики о прекрасной и мирной стране

В соцсетях уже вирусятся ролики с яркими поздравлениями по случаю Дня Независимости Республики Беларусь. Причем белорусы не только говорят друг другу добрые слова, но и показывают, какая красивая наша мирная страна и чем мы гордимся.

Публикуют фото, короткие видео с родными и друзьями, показывают свои любимые места, белорусскую природу, наши символы и искусство. И поют гимн вместе!

"Запиши видеооткрытку с пожеланием для страны и передай другому!" - призыв всех, кто подключился к этому замечательному флешмобу.

праздникнезависимостьсоцсетибелорусы