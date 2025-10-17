Белорусы наводят порядок на земле и придомовых территориях

25 октября в Беларуси пройдет республиканский субботник. Половина заработанных в этот день средств будет направлена на строительство в Минске Национального исторического музея и создание его постоянной экспозиции.

Традиционно наведение порядка на земле перед зимним периодом объединяет тысячи граждан. Не дожидаясь субботника, белорусы уже наводят порядок на земле, своих придомовых территориях.