Белорусы наводят порядок на земле и придомовых территориях

25 октября в Беларуси пройдет республиканский субботник. Половина заработанных в этот день средств будет направлена на строительство в Минске Национального исторического музея и создание его постоянной экспозиции.

Традиционно наведение порядка на земле перед зимним периодом объединяет тысячи граждан. Не дожидаясь субботника, белорусы уже наводят порядок на земле, своих придомовых территориях.

Навести порядок во дворах, высадить зеленые насаждения, разбить клумбы, положить свежий асфальт и отремонтировать детские площадки - список задач Года благоустройства и качества.

