Белорусы открывают дачный сезон - изучили тренды

Белорусы открывают дачный сезон. Погода благоволит, посадочным материалом и инвентарем опытные огородники запаслись заранее. На подоконниках вовсю растет рассада.

На прилавках - семена и саженцы любых видов и размеров: от традиционных до экзотических. Новые сорта предлагают и наши ученые.

Весенние посадки

От дачного синдрома не застрахован никто. Говорят, ему подвержены люди после 30. Поэтому если вам приглянулся саженец, более того, вам захотелось его купить - это тревожный звоночек.

Избавиться от дачной зависимости невозможно. При этом сами садоводы-любители считают себя самыми здоровыми людьми.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c92946a6-aed3-4b84-8589-5a445ba1cdf7/conversions/499a04d0-e980-4c60-ab84-764f88145574-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c92946a6-aed3-4b84-8589-5a445ba1cdf7/conversions/499a04d0-e980-4c60-ab84-764f88145574-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c92946a6-aed3-4b84-8589-5a445ba1cdf7/conversions/499a04d0-e980-4c60-ab84-764f88145574-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c92946a6-aed3-4b84-8589-5a445ba1cdf7/conversions/499a04d0-e980-4c60-ab84-764f88145574-xl-___webp_1920.webp 1920w

Огромные плантации с картошкой, свеклой и морковкой уходят в прошлое. Все это можно купить в ближайшем магазине в любое время года. Белорусы не отказываются от выращивания овощей и зелени, но делают это скорее для души.

Вероника Прокопчик, дачница:

"Нет у нас таких огромных парников или еще чего-то там: пару грядок, клубничка, зелень и огурцы. Это чтобы выйти на улицу попить кофе, насладиться красотой, потому что участок у нас небольшой, все уютно, компактно, стильно".

Создать ландшафтный дизайн как с картинки Веронике Прокопчик помогла родная сестра. Олеся - профессиональный садовник. Любой куст за несколько минут она превращает в произведение искусства. Совет от мастера: хотите меньше сидеть в грядках - выбирайте многолетние цветы и вечнозеленые растения.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93f73a45-9974-47a6-a74d-89457f15eca8/conversions/986db305-1ccf-47a9-827b-9dd83414d276-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93f73a45-9974-47a6-a74d-89457f15eca8/conversions/986db305-1ccf-47a9-827b-9dd83414d276-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93f73a45-9974-47a6-a74d-89457f15eca8/conversions/986db305-1ccf-47a9-827b-9dd83414d276-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93f73a45-9974-47a6-a74d-89457f15eca8/conversions/986db305-1ccf-47a9-827b-9dd83414d276-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олеся Русакова, садовник:

"Это хвойные, метельчатые гортензии, малоуходные сады, злаки, популярные наши злаки. Я считаю, что малоуходных садов нет, за всем нужен уход".

В садовых центрах заметно прибавилось покупателей. Большие выходные принесли долгожданное тепло, а значит, самое время открывать дачный сезон.

В прошлом однокурсники - ныне партнеры по бизнесу. Кто бы мог подумать, что юристы станут весьма успешными предпринимателями. Михаил взял на себя ведение документации, Иван - продвижение в соцсетях. Агроблог собирает миллионы просмотров.

Образ скромного белорусского парня, рассказывающего про удобрения и семена, так полюбился аудитории, что Ивана стали узнавать на улице, а в небольшой столичный магазинчик за инструментом и саженцами приезжают даже из других городов. В 40 квадратов торговой площади удалось уместить около 3 тысяч наименований товаров.

Иван Царик, учредитель садового магазина:

"Конечно, к этому я не был сильно готов, но меня узнают достаточно часто. Многие приезжают, чтобы только со мной пообщаться, и не только из Беларуси, из других стран приезжают и говорят, что смотрят наши видео, и благодарят. Это очень приятно, хочется делать все еще более качественно и рекомендовать действительно правильный товар".

Михаил Стульба, учредитель садового магазина:

"Мы живем за городом, мы очень много чего сами проверяем, в первую очередь, на себе. Так многие товары в магазине появляются после того, как они прошли у нас обкатку, мы поняли, что это классно. Можно продавать в магазине для людей".

Поддержать дачников и советами, и посадочным материалом готовы наши ученые. В Институте плодоводства работа над новыми сортами не прекращается никогда.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/632dff2d-3d0a-482e-8660-d545ac775e23/conversions/f851e97e-f578-4d01-8156-2e619d3dc8b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/632dff2d-3d0a-482e-8660-d545ac775e23/conversions/f851e97e-f578-4d01-8156-2e619d3dc8b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/632dff2d-3d0a-482e-8660-d545ac775e23/conversions/f851e97e-f578-4d01-8156-2e619d3dc8b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/632dff2d-3d0a-482e-8660-d545ac775e23/conversions/f851e97e-f578-4d01-8156-2e619d3dc8b3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Василий Левшунов, завотделом питомниководства Института плодоводства НАН Беларуси:

"В данный момент мы ведем работу по оценке новых клоновых подвоев для косточковых культур. В первую очередь для черешни, вишни, а также для персика и абрикоса. Цель нашей работы - выделить наиболее перспективные подвои, которые адаптивны для условий Беларуси, в первую очередь по зимостойкости, по продуктивности, для того, чтобы новые сорта, которые будут выводить и выводят наши селекционеры, хорошо были совместимы с этими подвоями".

Если вы планируете посадку яблони или груши, ловите дельный совет от опытного научного сотрудника Тамары Петровны со звучной фамилией Грушева.

Тамара Грушева, ведущий научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси:

"Самый красивый, мощный саженец весной может быть подмерзшим. Поэтому обязательно, когда вы покупаете саженец, мы смотрим ствол и корневую систему. Не бойтесь никогда попросить продавца обрезать саженец. Почка должна быть мощная, крупная, не подсохшая. Ствол посмотрели, чтобы был без трещин. Посмотрели, верхний ствол красивый. Переходим к корню. Корневая система тоже очень важна. Что обязательно надо посмотреть? Чтобы он был не выпревший, не подсушенный".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5ca83b3-0aed-44da-9bf8-c03402df82b0/conversions/4ba0d5d1-a47a-4394-82c4-55adfdfd85af-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5ca83b3-0aed-44da-9bf8-c03402df82b0/conversions/4ba0d5d1-a47a-4394-82c4-55adfdfd85af-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5ca83b3-0aed-44da-9bf8-c03402df82b0/conversions/4ba0d5d1-a47a-4394-82c4-55adfdfd85af-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5ca83b3-0aed-44da-9bf8-c03402df82b0/conversions/4ba0d5d1-a47a-4394-82c4-55adfdfd85af-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусов тянет на экзотику.

Вероника Сяк, продавец торговой площадки:

"У нас очень хороший ассортимент посадочного материала. Есть и декоративные яблони, и колоновидные яблони, и кустарники - очень большой выбор. Интересуются персиками, абрикосами. Хороший спрос на черешню, вишню. Людям нравится экзотика".

Впрочем, специалисты рекомендуют не гнаться за новинками, а выбирать проверенные варианты. Вы удивитесь, но на выведение нового сорта уходит до 20 лет.

Надежда Капичникова, ведущий научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси:

"У нас есть госкомиссия по сортоиспытанию. Нужно, чтобы новинки прошли официальное сортоиспытание и были включены в реестр. Это риск, очень большой риск".

Смородиной и крыжовником на участке сегодня никого не удивишь. Если все-таки хочется чего-нибудь эдакого, то стоит обратить внимание на жимолость.

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси:

"Все, особенно старые дачники, помнят еще "голубое веретено" с такой характерной горчинкой, осыпающейся. Однако сейчас уже созданы сорта, которые не осыпаются, очень крупноплодные. Они очень вкусные, у них нет горчинки, они чисто сладкие, либо приятный кисло-сладкий вкус. И, наконец, эта культура, особенно в прошлом году, четко показала свою очень высокую морозостойкость".

Какие курорты и моря, когда ее ждут родные Южные Пески. Это название улицы в небольшой деревне Пуховичского района, куда Татьяна спешит каждые выходные. Из заядлой дачницы минчанка превратилась в цветочного фермера.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9669523-c590-48e3-8330-71feaa7399f1/conversions/704d8b1c-9ca8-49a0-8a60-e4f9f5e40ac9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9669523-c590-48e3-8330-71feaa7399f1/conversions/704d8b1c-9ca8-49a0-8a60-e4f9f5e40ac9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9669523-c590-48e3-8330-71feaa7399f1/conversions/704d8b1c-9ca8-49a0-8a60-e4f9f5e40ac9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9669523-c590-48e3-8330-71feaa7399f1/conversions/704d8b1c-9ca8-49a0-8a60-e4f9f5e40ac9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Татьяна Гайда, цветочный фермер:

"Мне кажется, как раз-таки ковидная история дала возможность всем людям приобрести участки, потому что сидеть в квартирах в городе было проблематично. И в связи с этим люди поняли, что земля дает им радость, энергию, удовлетворение".

Подоконников в квартире и доме уже мало. Пришлось оборудовать отдельное помещение со специальным освещением и обогревом. В контейнерах тысячи саженцев, среди которых есть помидоры, перцы и огурцы. Со своей грядки овощи самые вкусные.

Татьяна Гайда, цветочный фермер:

"Подруги мне часто говорят: "Почему ты такая худая?" Я им отвечаю: "Агрофитнес, приезжайте, получите заряд энергии, бодрости, здоровья, будете загорелые, молодые, всегда энергичные, потому что очень много работы, и только физический труд помогает держать себя в форме".