Белорусы поделились, чего хотели бы в наступающем году

В каждом районе Минска просто шедевральное оформление. Ну и обложка просто так не бывает красивой. Подарок внутри - это то, что у нас есть: мы сохранили и развиваем предприятия, сколько открыто объектов, сколько строится жилья, какими темпами развивается сельское хозяйство, промышленность.

Мы прожили целый год и вступаем в новый, 2025, год, твердо стоя на ногах, и делаем это в мире и согласии. Вот самое время спросить у белорусов, чего бы им хотелось в наступающем году. Изменились ли ценности? Правда ли, что мировой тренд на материальное превалирует? Или все-таки нет. Начнем с небольшого опроса (видео).