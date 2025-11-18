Белорусы получили пересчитанные жировки - тунеядцам цифры не понравились

В соцсетях подогревается тема с потяжелевшими жировками для тунеядцев. Дело в том, что с 1 октября не занятые в экономике и имеющие в собственности квартиры белорусы обязаны оплачивать коммуналку по полной стоимости.

Цель нововведений - создание более справедливой системы распределения нагрузки в жилищно-коммунальной сфере.

Жировки потяжелели, сетуют пользователи соцсетей. В интернете настоящие дебаты, у кого цифры больше и почему.

батарея отопления

Ну, что белорусы, кому тоже пришли потяжелевшие жировки с оплатой по полной стоимости и сколько выставили вам? Я начну. 63 квадрата - 349 рублей.

"Минск, трешка, 79 квадратов, 4 прописанных. Пришла коммуналочка. Думаю, рекорд мой - 516.80 рублей. У кого больше?", - написала женщина в соцсетях.

Тунеядцы будут платить больше за коммуналку

Собственники жилья, не занятые в экономике страны, действительно будут платить больше. Раньше пересчитывалась только та часть, которая касалась тунеядцев лично. Например, 60 квадратов делились на двоих, повышенный тариф был только с 30 метров. Сейчас по полной стоимости пересчитывается вся коммуналка со всей площади. Если у неработающего несколько квартир, то ЖКХ пересчитают во всех, независимо от того, кто в них прописан.

Анастасия Малиновская, замначальника управления экономики Министерства ЖКХ

Анастасия Малиновская, замначальника управления экономики Министерства ЖКХ:

"С 1 октября текущего года единственным условием в отношении начисления платы по их жилплощади является то, что такие плательщики, т.е., еще раз повторюсь, собственники-наниматели, были включены в списки незанятых. Так, некоторые коммунальные услуги, а сегодня это лишь теплоснабжение, горячее водоснабжение и газоснабжение при наличии газово-отопительного оборудования, будут начислены по повышенным тарифам в отношении всего объема потребленных услуг. Т.е. не пропорционально, а в отношении всего объема употребленных услуг".



Те же правила действуют и для нанимателя жилья. Если собственник работает и платит налоги, но при этом сдает квартиру тунеядцу, коммуналка придет по полной. Привязка к плательщику позволит избежать фиктивных сделок.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание"

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание":

"С точки зрения экономики здесь все предельное просто. Если ты не вовлечен в экономические процессы, т.е. работаешь за пределами Республики Беларусь, там платишь все налоги, там оставляешь всю добавленную стоимость, то, конечно же, какие субсидии или поддержку со стороны государства ты можешь иметь? Такая аналогичная ситуация есть и в европейских странах. Если ты не платишь налоги, то и субсидии никакие получать не можешь".

Выйти из тени

Если человек ведет асоциальный образ жизни, это повод задуматься и взяться за ум. Если же гражданин укрывается от уплаты налогов, это тоже стимул наконец выйти из тени. Ведь все мы одинаково пользуемся дорогами, ходим в поликлинику, учим детей в школе.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Государство тоже принимает меры, на мой взгляд, достаточно жесткие, но справедливые. И та мера, которая была принята буквально недавно и заработала с 1 октября, это очередное, это не первый шаг, очередное повышение оплаты жилищно-коммунальных услуг тем, кто должен работать, но не работает. Либо работает, но в теневом бизнесе, самое главное - без уплаты налогов. Его дети ходят в школу, ходят в поликлинику, ребенок заболел, вызвали скорую помощь. И за все это платит государство".

В Беларуси - самая дешевая коммуналка в Европе и СНГ

Беларусь в тридцатке государств с самой доступной стоимостью ЖКУ. У нас самая дешевая коммуналка в Европе и СНГ. И это не потому что в нашей стране вода и свет другие, просто их субсидируют. Это часть социальной политики государства, в центре которой всегда человек.

Владимир Муквич, первый замминистра по налогам и сборам:

"Логично и обоснованно, когда собранные средства направляются на субсидии прежде всего тем гражданам, которые непосредственно и личным своим участием, и уплатой платежей в бюджет финансировали эти расходы. Если кто-то живет за границей и соответственно не участвует в финансировании этого бюджета и финансировании этих расходов, соответственно, понятно, что ему выставляют платежи за коммунальные услуги в повышенном размере. Мне кажется, это абсолютно справедливо и обоснованно, когда тот, кто участвует в финансировании бюджета, тот соответственно и получает эти субсидии".