C какими странами Беларусь выстраивает диалог в оборонной сфере - в проекте "По форме"

Мы продолжаем выстраивать доверительный диалог с различными странами в области обороны и национальной безопасности. Разговор о мире ведется по всем фронтам. Тому пример - недавняя Международная конференция по евразийской безопасности, которую посетили делегации свыше 30 стран. На форуме глава государства Александр Лукашенко в очередной раз расставил акценты и послал месседж западным государствам, если кратко: "давайте жить дружно". И если Европа вновь проигнорировала наши слова, то другая половина планеты с интересом и уважением слушает Беларусь.

Сегодня сотрудничество с западными странами в векторе безопасности, обороны и технического развития стоит на паузе. Инициатива это не наша, а европейских стран. Архитектура безопасности на стыке Запада и Востока сейчас хрупка как никогда. Но мир не сошелся на Европе. Беларусь со здравым любопытством и конкретными намерениями строит доверительные партнерские отношения с восточным регионом. Это партнеры и по ОДКБ, и страны СНГ, Китай, Иран, Вьетнам, Египет. Новые горизонты в сфере военного сотрудничества Беларусь разглядела и на Африканском континенте.

Встреча за встречей, переговоры за переговорами, визит за визитом. Осень пестрит не только яркой листвой, но и событиями! Рабочая повестка военного ведомства насыщена. Руководство Министерство обороны едва успевает встречать иностранных гостей, и совершать "алаверды". Только с начала осени более десяти визитов офицеров с различных континентов в Синеокую.

Так, в сентябре Синеокую посетила военная делегация из Индонезии. Иностранные коллеги побывали на Витебском полигоне Лосвидо, где познакомились с боевой подготовкой миротворческой роты воздушно-десантной бригады. Индонезия интересна Беларуси в военном сотрудничестве. Это опытнейшее государство в сфере развития миротворчества, подготовки сил и средств в этом направлении. К слову, оценили они наши "голубые каски" очень высоко.

Налажен хороший контакт и с рядом африканских стран. Среди них - Эфиопия. Ее вооруженные силы составляют около 140 тыс. человек. Сегодня страна является одной из крупнейших и наиболее эффективных армий в регионе. В октябре министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел встречу с руководством военного ведомства Эфиопии. Диалог подразумевал вопросы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Эфиопия, как и Индонезия, имеет богатый опыт в миротворческих операциях. Это крупнейший поставщик войск для миротворческих миссий ООН.

Объединенные Арабские Эмираты - страна, с которой в последнее время Беларусь ведет конструктивный диалог. Недавно в Минске состоялись переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил ОАЭ. Стороны не только обсудили актуальные вопросы военного взаимодействия, но и подписали план сотрудничества на краткосрочную перспективу. К слову, армия ОАЭ схожа с белорусской. Численность составляет около 65 тыс., военная служба - обязательна, парк техники постоянно обновляется. В общем, точки опоры для дальнейшего взаимодействия есть.

Идем дальше. Республика Союз Мьянма. Военная делегация из этой страны уже неоднократно посещала Беларусь. Ответный визит в этом году совершила и белорусская делегация. Радиус вопросов - сотрудничество во всех направлениях оборонной политики: начиная от боевой подготовки и заканчивая тыловым обеспечением. Иностранным коллегам интересен и опыт подготовки наших офицерских кадров, они неоднократно посещали Военную академию Беларуси. Вооруженные Силы Мьянмы занимают девятое место в рейтинге армий мира. Численность - около 400 тыс., в запасе состоит 25 млн! Для ее содержания требуются колоссальные силы, и речь не только о материальных затратах. Поэтому нам интересен их опыт, а мы интересны мьянмцам своими достижениями.

Еще один партнер Беларуси в военной сфере - Вьетнам. Их военные делегации - частые гости в нашей стране, как, в принципе, и мы. Только за последнее время руководство военного ведомства Беларуси уже дважды посетило Ханой.