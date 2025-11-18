Депутат Шкодин: Только совместно страны - участники ШОС смогут противостоять глобальным угрозам

На полях ШОС Беларусь озвучивает простую и жесткую формулу: эпоха красивых слов закончилась, пора собирать реальные дивиденды. Речь идет не о риторике, а о создании работающей платформы, где борьба с терроризмом и киберугрозами - это не самоцель, а фундамент для крепкой экономики и роста благосостояния.

"Я бы хотел акцентировать внимание на том, что данная площадка является явно перспективной для совместного противодействия угрозам терроризма, экстремизма, организованной преступности, информационным войнам, а также цветным революциям, вызовам и угрозам в киберпространстве. Сегодня ни одно государство в мире в одиночку не в состоянии эффективно бороться с данными вызовами и угрозами, будь то небольшая Республика Беларусь, либо огромные Российская Федерация и Китай. Только совместно. А вот именно нейтрализация или минимизация совместно данных вызовов и угроз обеспечит мирный труд наших граждан, предприятий, организаций, государственных органов, которые являются залогом крепкой экономики. А крепкая экономика - это высокое благосостояние белорусов".