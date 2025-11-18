3.66 BYN
Сеть студенческих конструкторских бюро - новая инициатива в образовании
В Беларуси создается сеть студенческих конструкторских бюро. Это новые площадки, где молодые исследователи смогут воплощать свои идеи в реальные проекты. До конца года планируется открыть около 20 таких бюро, первое уже начало работу. На месте работал наш корреспондент.
В стране стартует новая инициатива в сфере образования - создание студенческих конструкторских бюро. Их задачей стала поддержка студентов в реализации собственных идей, разработке новой продукции и проведении опытных работ. Это шаг к тому, чтобы молодые исследователи уже во время учебы получали практические навыки и компетенции, востребованные в современной экономике. Также разработано типовое положение, которое поможет вузам проще формировать такие подразделения.
Сергей Скирковский, декан автотракторного факультета БНТУ:
"Призвано или создано с целью активизировать студенческую науку на факультете. Членами бюро преимущественно являются выпускники детского национального технопарка, которые поступили к нам на факультет. И это студенты в нынешнее время первого, второго и третьего курса. Основной целью и основной особенностью бюро является то, что ребята, занимаясь в рамках бюро, могут выполнять работы, которые связаны с проектированием, сборкой автомобилей, в частности, тем, чем они занимаются на данный момент".
Студенты Белорусского национального технологического университета за год реализовали четыре уникальных проекта в рамках студенческого конструкторского бюро. Среди разработок - беспилотный электрокартинг, платформа для создания электромобиля, макет электродинамической трубы и инновационная система охлаждения.
Валерий Невертович, студент автотракторного факультета БНТУ:
"Можно реализовать себя, реализовать свои навыки. На парах, на занятиях дают теоретические знания, а в бюро мы можем реализовать их на практике, поучаствовать, позаниматься тем, что нравится, какие-то технические решения, какие-то конструкторские решения, можно проявить себя".
Диана Дудко, студентка автотракторного факультета БНТУ:
"Мне нравится программирование. Также я занимаюсь моделированием, разработкой сайтов, это тоже очень приветствуется, это в любом случае понадобится для проектов и я реализовываю себя. Хоть странно то, что я, девочка, работаю в этом направлении, но почему бы и нет".
Создание сети студенческих конструкторских бюро предусмотрено Концепцией развития инженерного образования в Республике Беларусь на период до 2035 года. В будущем такие структуры объединят студентов, школьников и молодых ученых для работы над прикладными исследованиями и разработками. Это позволит приблизить навыки выпускников к требованиям современного рынка труда.