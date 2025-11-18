В Калининградской области злоумышленники подожгли склад, чтобы скрыть ограбление. Смотрели ли накануне своей вылазки жулики нетленную комедию "Операция "Ы", не совсем понятно. Но для того, чтобы замести следы, они, как и знаменитая троица, прибегли к весьма радикальным мерам

По предварительным данным, заведующий складом крупной сети магазинов по продаже электронной и бытовой техники неоднократно похищал дорогостоящие товары. Он попросил своего бывшего коллегу, который ранее работал на складе грузчиком, поджечь склад, чтобы скрыть недостачу. Тот привлек к противоправной деятельности своего друга, который прилетел в город Калининград. Сообщники проникли в помещение, облили имущество горюче-смазочными материалами и подожгли.