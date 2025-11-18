3.66 BYN
Злоумышленники подожгли склад, чтобы скрыть ограбление
В Калининградской области злоумышленники подожгли склад, чтобы скрыть ограбление. Смотрели ли накануне своей вылазки жулики нетленную комедию "Операция "Ы", не совсем понятно. Но для того, чтобы замести следы, они, как и знаменитая троица, прибегли к весьма радикальным мерам
По предварительным данным, заведующий складом крупной сети магазинов по продаже электронной и бытовой техники неоднократно похищал дорогостоящие товары. Он попросил своего бывшего коллегу, который ранее работал на складе грузчиком, поджечь склад, чтобы скрыть недостачу. Тот привлек к противоправной деятельности своего друга, который прилетел в город Калининград. Сообщники проникли в помещение, облили имущество горюче-смазочными материалами и подожгли.
В результате кровля здания и все находившиеся внутри товары были полностью уничтожены. Причиненный владельцу сети магазинов ущерб может составлять около 100 миллионов российских рублей. В настоящее время часть похищенной бытовой техники изъята полицейскими. Следственными органами полиции возбуждены уголовные дела. Двоим фигурантам избрана меры пресечения в виде заключения под стражу, еще одному в виде запрета определенных действий.