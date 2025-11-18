3.66 BYN
Национальный день Омана - безвиз открывает культурное наследие и для Беларуси
Стойкость народов и уникальный генетический код. Это то, что на фоне турбулентного внешнего контура отличает от других и объединяет народы Беларуси и Омана.
Наш стратегический партнер на Ближнем Востоке также поддерживает мирные инициативы и выступает за равное и взаимное партнерство. Эта неделя в Омане проходит под знаком национального дня. Для целых поколений в этом празднике откликается не только конец гражданской войны в Дофаре, но и начало большой модернизации султаната.
Богатство культурного и исторического наследия
Национальный день Омана - это не просто дань традициям, которые на Востоке чтут как-то по-своему особенно. Это день переосмысления с такой звенящей и такой свойственной восточному народу тишиной.
Отсюда и смыслы, с которых начинают празднование национального дня, не в громких фестивалях, а в глубине, которая напоминает о судьбоносных для оманского народа решениях.
Символично ли? Национальный музей расположен как раз напротив султанского дворца Аль-Алам. Это официальный церемониальный дворец султана Омана, расположенный в Маскате. Все ключевые события – будь то официальные встречи или подписание стратегических документов - зеркалят в залах соседнего национального музея. Это экспозиции, которые открывают все тайны Востока.
Философский взгляд Омана
Если проследить за ритмом оманцев, понимаешь, почему один из важнейших государственных праздников встречают так. Да, впереди и военный парад, демонстрирующий силу и дисциплину оманских вооруженных сил, и неотъемлемая часть праздника - традиционные танцы, известные как "разха". Но оманцы знают, как в хорошем смысле не спешка и такой философский взгляд позволяют стойко держаться выбранного курса, прибавляя к благосостоянию. Это откликается и у белорусов.
Халдон Азхари, президент новостной корпорации PANORIENT:
"В западном мире принцип таков: если вы не со мной, вы против меня. И это очень серьезный вызов для правительства Беларуси, для правительства Омана. Я думаю, у вас есть хорошие перспективы на сохранение длительных и крепких отношений в целом с Ближним Востоком. Я считаю, что у вашей страны очень сильный Президент, я думаю, что вы надежная страна для партнерства с большим потенциалом".
Оман идет по пути диверсификации
Оман входит в двадцатку стран - производителей нефти, около 40 % ВВП приходится на промышленный сектор. В этом году значительно продвинулся в Глобальном инновационном индексе, поднявшись на 5 позиций. Султанат активно стремится к диверсификации за счет развития и других секторов, таких как логистика, туризм, промышленность, рыболовство.
Амина Бинт, консультант департамента исследований Министерства наследия и туризма Омана:
"Число туристов в Оман стремительно растет, мы надеемся, что увеличится туристический поток из России и Беларуси. Во многом упрощает процесс туристическая виза. Количество стран, кто получает ее, расширяется, когда можно сделать визу по прибытию в аэропорт по упрощенной процедуре. А белорусы имеют и безвизовый режим въезда, и прямое авиасообщение".
Обмен опытом между странами
Сегодня даже представить сложно, что еще в 60-х здесь не было ни дорог, ни медицины. Национальную историю вспоминают в музее.
Минск тоже строит новое здание Национального музея история. И наш земляк, кому доверили хранить историю Омана Жамаль аль-Мусави, не прочь поделиться своим опытом. Это пообещал еще год назад во время визита Президента Беларуси в исторический центр.
Ахмед Хашиль Аль Маскари, глава департамента по делам стран Персидского залива и регионального соседства Министерства иностранных дел Омана:
"Ваш Президент был здесь, мы были так рады его видеть. Мы так рады, что отношения между Беларусью и Оманом расширяются. Открываем множество возможностей для более выгодных инвестиций между двумя странами. Как мы уже говорили с коллегами, у нас море направлений для общения, открытое море. Ваш регион сотрудничает с Африкой и Дальним Востоком, поэтому мы всегда рады приезжать к инвесторам из Беларуси. Мы надеемся, что сможем и дальше расширять эти многолетние отношения".
Оман открыт для диалога
Так за экспонатами строят гуманитарные мосты, а их прочность, как известно, это и есть начало перспективного экономического и политического диалога. И Оман в 55-ю годовщину только подчеркивает свою открытость. Это подтверждает и количество иностранных журналистов, которых пригласили погрузиться в традиции Востока.