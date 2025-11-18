Белорусский союз женщин и Союз женщин Вьетнама подписали меморандум о сотрудничестве в Ханое

Не только женская дипломатия, но и продвижение экономического партнерства - женщины Беларуси и Вьетнама 19 ноября подписали меморандум. Белорусская делегация прибыла в Ханой с ответным визитом.

Колоритная теплая встреча, женщины Вьетнама в национальных платьях, и эту яркость прекрасно дополняли васильки на лацканах жакетов белорусок.

Как отметили на встрече, женщины Вьетнама и Беларуси разные внешне, но едины в желании сделать мир вокруг и жизнь краше.

Женские движения двух стран поддерживают давние дружеские связи, основанные на уважении, общих подходах к вопросам семьи, женского лидерства и гуманитарного сотрудничества. Союзы объединяет общность подходов к развитию женщин, поддержке материнства и института семьи. И подписание меморандума - логичное развитие сотрудничества.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Нас связывают тесные и давние отношения. С 2002 года мы сотрудничаем с Союзом женщин Вьетнама. Просто, наверное, пришло время перезагрузки, вызвано оно и теми событиями, которые в мире происходят, в том числе, и, конечно, особым отношением руководителей наших стран между собой. Поэтому и женские движения тоже активизируют процессы. Мы видим сегодня, что, несмотря на то, что мы разные внешне, но внутри у нас одни и те же цели и задачи. Это защита материнства и детства, семей, женщин и гендерного равенства. И нам важно на международной площадке выступать тоже в едином союзе".

Вьетнамскому союзу 95 лет, он сплотил 20 млн активных женщин по всей стране. Меморандум закрепляет договоренность об обмене информацией, о деятельности союзов, проработку совместных проектов и участие в акциях и конференциях.

Нгуен Тхи Минь Хыонг, зампредседателя Союза женщин Вьетнама:

"У нас интерес к обмену информацией в экономике и культурной сфере. Чтобы вьетнамские молодые женщины и белоруски могли познакомиться и больше узнать о культуре и традициях, ценностях обеих стран. Стратегическое партнерство наших стран, о чем договорились лидеры, развивается. Мы хотим, чтобы наши народы дружили".

Разговор о роли женщин в продвижении государственных интересов продолжился в парламенте, в котором почти 30 % представительниц далеко не слабого пола.

Нгуен Тхи Тхань, зампредседателя Национального собрания Вьетнама:

"Вьетнам и Беларусь связывают давние отношения, они построены нашими руководителями. Это достояние наших стран. В мае 2025 года во время визита на высшем уровне уровень партнерства поднят до стратегического. Я очень высоко оцениваю ваш визит, это отличная возможность расширить знания о том, какая работа проводится для достижения гендерного равенства в наших странах".

Экспорт лекарственных средств во Вьетнам - один из белорусских интересов. В 2025 году он вырос на 120 %, но потенциал значительно выше. Задача - увеличить число зарегистрированных препаратов.

Людмила Сапего, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Гомельской областной организации БСЖ:

"Наш глава государства Александр Лукашенко всегда говорит, что женщина - это главное дипломатическое оружие во всем мире. Поэтому, безусловно, налаживание контактов на уровне женских организаций, Белорусского союза женщин и Союза вьетнамских женщин - это очень важно, ведь женщины у нас присутствуют в разных сферах. И всем известно, что если взять сферу образования и здравоохранения, социальную сферу, то там доля женщин доходит до 80 %. Они играют очень важную роль для того, чтобы наладить мосты между странами".

Вьетнаму интересен также обмен технологиями для промышленности и медицины, а Беларусь заинтересована в поставках медтехники и медицинских изделий.

Ольга Солдатенко, заместитель гендиректора ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл":

"Холдинг "Интеграл" - это не только про микроэлектронику, это также и про медицинские изделия. Последние десятилетия мы активно продвигаем свою продукцию на белорусском рынке и рынке СНГ, сегодня мы выходим уже за рубеж - состоялась очень продуктивная встреча с заместителем Департамента по инфраструктуре и медицинскому развитию Министерства здравоохранения Вьетнама, достигнуты уже определенные конкретные договоренности, проработаны вопросы по законодательству и сертификации изделий".

