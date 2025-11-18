Лукашенко о развитии Полесья: Поставить перед собой определенные задачи и действовать на результат

Совещание по Припятскому Полесью - это сразу охват огромной территории. Тот, кто живет в Брестской и Гомельской областях, знают, что это про них. 9 районов не самых близких к центру нашей страны со своим колоритом даже в речи. Полешуков, все это знают, надо понимать - ментальность, привязанность к родным местам, требовательность. Это особые регионы в Беларуси. Речь о том, чтобы сделать их максимально привлекательными для жизни. Как - говорили 18 ноября во Дворце Независимости.

Эффект и цена вопроса развития Полесья

Среди участников совещания, конечно, губернаторы и инспекторы по Брестской и Гомельской областям. Территориально это их вотчина. Министры экономики и финансов. Все программы на Полесье - это серьезные затраты. В качестве опытного мнения за столом те, кто непосредственно работает на этих землях, - главы уже успешных хозяйств и предприятий.

Александр Лукашенко

"Касаясь программы, мы должны знать и понимать, какие надо провести мероприятия в рамках программы и вне ее, чтобы полешуки заметили, да и вся Беларусь, что мы серьезно занимаемся Полесьем, с одной стороны. С другой - мы всегда должны помнить, а есть ли у нас на это деньги для того, чтобы эти мероприятия осуществить", - заметил белорусский лидер.

В этой связи он попросил в докладах уйти от "излишней советскости", чтобы в итоге не получилось так, что деньги выделили под какие-то задумки и планы, а результатов в итоге не заметили. "Как раз для этого нужны конкретные мероприятия, предприятия, которые будут способствовать появлению новых рабочих мест (хотя это сегодня не самое главное), развитию Полесья на века, навсегда", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Что уже сделано на Полесье?

Такие программы на Полесье уже запускались. Проект 10-15 годов дал очень существенный результат. Среднемесячная зарплата за 6 лет в трех районах увеличилась почти в 7 раз за счет того, что запустили производство щебня в Микашевичах, открыли фабрику, которая выпускает матрасы для Пинскдрева, построили Туровский молочный комбинат, 66 животноводческих комплексов. Это, конечно, не полный список. В экономике появилось движение, рабочие места. В общем "лед" на Припяти тронулся. Но если в предыдущей программе было задействовано меньше районов - 5, то в программе до 2030 года их стало на 4 больше и планов тоже больше. Существенно. Михаила Русого как основного докладчика Президент определит ответственным за эту программу, объяснит журналистам на примере сельского хозяйства.

Цель - 3300 белорусских рублей среднемесячная зарплата

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области:

"Эти 9 районов должны в 2030 году производить миллион тонн молока. И это гарантированно. 100 тонн крупного рогатого скота. Все нацелены, все просчитано. Если мы все это порешаем, то 3300 будет средняя зарплата у людей, которые будут работать в регионах".

Фермерские хозяйства видят потенциал мелиорированных земель

Уже сейчас в районах немало хозяйств, которые на слуху по своим показателям даже в Минске. Например, "ОльшаныАгро". Находятся в Столинском районе, сами Ольшаны в народе еще называют большой белорусской теплицей. 50 лет здесь активно развивается культура выращивания овощей, сейчас еще и ягод. Как относится к новой программе тот, кто в ней непосредственно участвует? Фермеров в регионе немало, частный бизнес видит очевидные плюсы.

Николай Гриб, глава КФХ "ОльшаныАгро" (Столинский район):

"Чтобы задействовать деревни, чтобы рабочие места сохранить, надо развить животноводство, пустующее земли возрождать. Будет плюс, зерновые и надои молока пойдут вверх. Надо овощи выращивать, сады развивать, голубику, малину, клубнику высаживать. Всегда тот, кто собирается работать, он желает развиваться. Как правило, не хватает никогда земли, надо добавлять. Наш Столинский район, наверное, специфический по земле. Когда мелиорацию проведут, то всем будет хватать земли".

Припять: сценарии развития

О мелиорировании земель, о том, насколько качественно это делают, Президент говорит всегда. Заболоченные участки сушат, чистят. Для понимания, таких земель в стране сейчас почти 3 млн гектаров. Только вдумайтесь, какая была проведена работа. В Пинском, Столинском, Лунинецком, Житковичском и Солигорском районах - 50 % от всего, что есть. Поэтому, конечно, мелиоративные работы будут продолжать. Но тут есть и другой потенциал большой воды. Припять - река судоходная. И если что-то невозможно геополитически прямо сейчас, то это не значит, что не будет возможно в обозримом будущем.

Александр Лукашенко обратил внимание на возможности и имеющиеся водные ресурсы, главный из которых - Припять: "Куда уходят эти воды? Ладно бы Украина пользовалась сполна днепровскими водами… В море уходят эти воды. Так почему же мы сегодня не думаем о том, что эту воду надо "повернуть вспять" тогда, когда нужно, и туда, куда нужно?"

Александр Лукашенко

В связи с этим глава государства упомянул, что руководство Гомельской области предлагало ему вернуться к теме Днепровско-Бугских каналов. Александр Лукашенко поручал председателю облисполкома Ивану Крупко внести предложение. "Он мне как внес предложение, у меня в глазах потемнело. Потому что таких огромных денег у нас просто нет", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что по поводу этой идеи надо еще посоветоваться со знающими и понимающими людьми, которые прониклись данной темой: "Если надо этим путем идти, это окупится и принесет результат Гомельской области, перекрестимся и начнем делать", - сказал белорусский лидер.

Создание инфраструктуры

Губернаторы ситуацию понимают предметно. Ели центр Беларуси не знает, что такое "большая вода", то юг очень хорошо понимает, какой коллапс может случиться, если ее не держать в порядке. Чего только стоит мост через Припять в Житковичах, за реконструкцией которого следила вся страна. Соединял Житковичи и Туров, ежедневно им пользовались около 3 тыс. автомобилистов. Дорогу ремонтировали в ускоренные сроки. И это тоже про поддержку Полесья - сделать так, чтобы люди не чувствовали дискомфорт.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"В целом принятая программа для Полесского региона, в которую вошли 5 районов Гомельской области, в первую очередь направлена на человека. Она состоит комплексно из двух частей. Первая - это экономические проекты для того, чтобы заработала экономика в каждом регионе. Вторая часть - это инфраструктурные проекты. Президент сказал: мосты, дороги, все, что необходимо для удобства, развития и жизнедеятельности регионов. Поэтому сегодня были обсуждены все направления, которые утверждены программой. Доложено, какие составляющие финансового обеспечения программ, во что вложатся сами предприятия, организации, учреждения, какие ресурсы найдет сама область, какие необходимы ресурсы из республиканского бюджета для того, чтобы все программы четко в срок, как они запланированы, заработали в регионе".

Рабочие поездки Президента по Полесью

Президент на Полесье был совсем недавно с рабочей поездкой в Житковичах на предприятии с комплектующими для подвижных составов - пример большой экономики в регионе. И на моторостроительном заводе. А в октябре - в Петриковском районе, где главе государства показывали новый проект по модернизации молочнотоварных комплексов. Все из дерева. Легкие, но прочные конструкции. Молочно-мясное производство Полесья сейчас активно продолжает расти. И в программе развития есть пункты, которые этот рост будут поддерживать.

Решение кадрового вопроса

Сергей Довгялло, председатель правления СПК "Дружба-Автюки" (Калинковичский район)

Сергей Довгялло, председатель правления СПК "Дружба-Автюки" (Калинковичский район):

"Мы, конечно, стремимся по-разному. Когда-то была хорошая зарплата тысячи рублей. Сейчас зарплата хорошая, где-то около тысячи, как мы говорим, долларов. У нас средняя зарплата по хозяйству, конечно, не дотягивает еще до тысячи долларов, 2500 рублей средняя зарплата. Но мы стремимся к этой цели. Допустим, пригородное хозяйство. И у нас такая существует программа: молодой специалист, согласно решению райисполкома, получает арендное жилье, они с удовольствием живут в городе, приезжают к нам на работу, 8 километров до центра хозяйства, но в нашем хозяйстве в составе 4 бывших хозяйств, поэтому 10 800 гектар сельхозугодий, 8 600 гектар пашни, 11 деревень. Т.е., у этих молодых людей, конечно же, есть мобильные машины, могут выехать в другие населенные пункты, оказать содействие, оказать помощь и работать таким образом".

Туристический потенциал региона

Туристы на озере

Отдельный разговор - туристический потенциал региона. Национальный парк "Припятский", охота на Ольманских болотах, орнитологические туры (сейчас очень популярно), экологические тропы, велопрогулки. И, конечно, пляжи, агроусадьбы, поехать и отдохнуть - такой туризм будет востребован и внутри страны и, конечно, гостями.

"А это хорошие деньги. Не надейтесь, что Оман приедет и вам что-то настроит. Это наши предложения. Нам надо самим этим заниматься. Ведь для туристов сегодня важны не дворцовые интерьеры, а им хочется что-то из дерева, приехать, отдохнуть с детишками. У нас для этого есть все. И делать это надо мгновенно, чтобы окупить проект и заработать на этом деньги", - подчеркнул Александр Лукашенко.

На программу развития Полесья предусмотрено 6,5 млрд руб.