Досрочные - так как действующий президент Милорад Додик был лишен мандата, он не подчинился представителю ООН в Боснии и Герцеговине Кристиану Шмидту. Впоследствии еще и назвал его фашистом. Буквально за неделю до политической кампании ряд зарубежных изданий вдруг вспомнил про фильм трехлетней давности "Сафари в Сараево". Про итальянских богачей, которые под контролем офицеров армии Сербской якобы приезжали в 90-х в особую туристическую поездку охотиться на людей. Доказательств каких-либо представлено не было, некоторые кадры, вроде быстрого появления и камеры, и машины ООН на месте преступления, наводят на мысль о постановке и очередной попытке стравить между собой сербов, хорватов и босняков в преддверии очередных выборов.