Как Евросоюз подготовился к выборам в Республике Сербской - в проекте "Это другое"
Досрочные - так как действующий президент Милорад Додик был лишен мандата, он не подчинился представителю ООН в Боснии и Герцеговине Кристиану Шмидту. Впоследствии еще и назвал его фашистом. Буквально за неделю до политической кампании ряд зарубежных изданий вдруг вспомнил про фильм трехлетней давности "Сафари в Сараево". Про итальянских богачей, которые под контролем офицеров армии Сербской якобы приезжали в 90-х в особую туристическую поездку охотиться на людей. Доказательств каких-либо представлено не было, некоторые кадры, вроде быстрого появления и камеры, и машины ООН на месте преступления, наводят на мысль о постановке и очередной попытке стравить между собой сербов, хорватов и босняков в преддверии очередных выборов.
Андреа Пальмери, журналист (Италия):
"Милорад Додик - человек независимый. Он очень часто выступал против Евросоюза, против НАТО, за свободу сербского народа. Это понятно, что Европе не нравится".
О геноциде и военных преступлениях Запад вспоминает только когда это выгодно, и уж точно не для того, чтобы наказать виновных. Смотрите 18 ноября в вечернем эфире на "Беларусь 1" авторскую программу Ксении Лебедевой "Это другое".