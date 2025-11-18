В Слуцке более 20 семей военнослужащих получили арендное жилье

Уверенность в завтрашнем дне для семьи военнослужащего - это уверенность в победе для белорусской армии. В Слуцке состоялась торжественная церемония вручения ключей от арендных квартир семьям военных.

"Они смогут жить, радоваться жизни, растить детей, а все свои усилия тратить на благо и защиту белорусского народа. В соответствии c Указом № 37 Президента Республики Беларусь, военнослужащий имеет право это жилье выкупить по остаточной стоимости, а по достижению 25-летия службы получить это жилье безвозмездно для своего пользования".