В Слуцке более 20 семей военнослужащих получили арендное жилье

Уверенность в завтрашнем дне для семьи военнослужащего - это уверенность в победе для белорусской армии. В Слуцке состоялась торжественная церемония вручения ключей от арендных квартир семьям военных.

Юрий Шаплавский, начальник Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Беларуси:

"Они смогут жить, радоваться жизни, растить детей, а все свои усилия тратить на благо и защиту белорусского народа. В соответствии c Указом № 37 Президента Республики Беларусь, военнослужащий имеет право это жилье выкупить по остаточной стоимости, а по достижению 25-летия службы получить это жилье безвозмездно для своего пользования".

Отмечается важность социальных гарантий для укрепления обороноспособности страны. Программа обеспечения жильем семей военнослужащих реализуется в рамках социальной политики военного ведомства.

Разделы:

ОбществоАрмия

Теги:

военныеСлуцкарендное жилье