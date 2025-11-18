Заседание Совета глав правительств стран ШОС - премьер-министры встретились с президентом России

Страны ШОС в прошлом году продемонстрировали экономический рост почти в 2 раза выше среднемирового. Именно сильная экономика - основа региональной безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин, выступая на заседании Совета глав правительств ШОС в Москве. За четверть века Шанхайская организация сотрудничества сделала огромный шаг вперед. Сегодня она объединяет тех, кто выступает за мир и процветание. Но впереди еще много совместной работы.

ШОС - это треть мирового ВВП

Россия принимает сегодняшнее заседание. Конечно, страна-хозяйка всегда хочет показать все самое лучшее, что у нее есть. Именно поэтому локацией был выбран Национальный центр России. Он работает всего год, но уже стал таким культурным явлением. Все потому, что в одном пространстве собраны достижения сильной и большой экономики.

Экспонат космонавта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b05a22c4-8200-44e9-acd6-2fb875810fdf/conversions/93b84649-4469-40ca-9892-b1cab62a353a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b05a22c4-8200-44e9-acd6-2fb875810fdf/conversions/93b84649-4469-40ca-9892-b1cab62a353a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b05a22c4-8200-44e9-acd6-2fb875810fdf/conversions/93b84649-4469-40ca-9892-b1cab62a353a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b05a22c4-8200-44e9-acd6-2fb875810fdf/conversions/93b84649-4469-40ca-9892-b1cab62a353a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Самая большая в мире, но только одна из стран ШОС. Добавьте Китай, Индию, Пакистан, еще ряд государств и, конечно, Беларусь. В итоге 40 % населения, треть территории Земли и уже треть мирового ВВП - это свежие данные. Настоящее глобальное большинство, частью которого наша страна и является.

Шанхайский дух - это про общие ценности, взаимоуважение и партнерство на равных. Совет глав правительств как собрание единомышленников. Какой организацию видим в дальнейшем - вместе ставим амбициозные цели. Но, как известно, порой глобальные планы любят тишину.

Михаил Мишустин, председатель правительства России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c46b708e-83d2-4956-af0f-942f62a53e91/conversions/5adc1ba1-c37a-4a57-a337-5ab389526ba0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c46b708e-83d2-4956-af0f-942f62a53e91/conversions/5adc1ba1-c37a-4a57-a337-5ab389526ba0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c46b708e-83d2-4956-af0f-942f62a53e91/conversions/5adc1ba1-c37a-4a57-a337-5ab389526ba0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c46b708e-83d2-4956-af0f-942f62a53e91/conversions/5adc1ba1-c37a-4a57-a337-5ab389526ba0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Мишустин, председатель правительства России:

"У нас очень насыщенная повестка дня сегодня, предлагаю сразу приступить к работе. Благодарю представителей средств массовой информации. Мы еще с вами встретимся. Спасибо".

Инициативы Беларуси: экономика, продбезопасность, транспорт, кадры

Расширенный состав был уже полностью открытым. Сначала подвели итоги российского председательства. В течение года упор был сделан на торгово-экономическое сотрудничество. Такую же позицию разделяет и Беларусь. Именно экономика - основа региональной безопасности. Инновационное сельское хозяйство, промышленная кооперация, понятные финансовые инструменты - без этого не будет никакого технологического суверенитета и суверенитета в принципе. Впрочем акценты были расставлены еще несколько месяцев назад в Китае лидерами двух стран.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea39638f-014e-412e-b2bc-0e0b2a7fe1de/conversions/76b1a804-97cb-4c79-9bee-3898a7a9b9e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea39638f-014e-412e-b2bc-0e0b2a7fe1de/conversions/76b1a804-97cb-4c79-9bee-3898a7a9b9e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea39638f-014e-412e-b2bc-0e0b2a7fe1de/conversions/76b1a804-97cb-4c79-9bee-3898a7a9b9e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea39638f-014e-412e-b2bc-0e0b2a7fe1de/conversions/76b1a804-97cb-4c79-9bee-3898a7a9b9e9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Ключевые предложения белорусской стороны по укреплению экономического суверенитета региона ШОС были озвучены Президентом Республики Беларусь на саммите в Тяньцзине. Это активизация диалога по вопросам упрощения процедур торговли внутри ШОС в целях снижения торговых барьеров, роста товарооборота и инвестиционной активности, создание независимого финансового механизма ШОС для нивелирования санкционного давления. Постепенное увеличение доли национальных валют во внешнеторговых и инвестиционных операциях позволяет повысить эффективность и независимость экономического взаимодействия. Однако необходимо создание собственной платежно-расчетной инфраструктуры. В этом контексте поддерживаем идею о создании банка развития ШОС, который должен полноценно функционировать во всех странах организации, придать дополнительную устойчивость и предсказуемость нашим экономическим связям, удовлетворив растущий спрос на инвестиции и финансирование".

Встреча премьеров стран ШОС с президентом России

Важно выстраивать отношения не только между предприятиями и бизнесом, а между людьми. Такие связи точно не разорвать, как бы кому не хотелось извне. Об этом руководители делегаций говорили на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин, Президент России:

"Не менее значимой составляющей деятельности ШОС является развитие гуманитарных контактов, обменов в области культуры, науки, образования, здравоохранения и защиты окружающей среды, и, конечно, молодежной политики и спорта. Как не раз говорил, Россия искренне настроена на самое тесное партнерство с государствами ШОС. Уверен, действуя слаженно, сообща, помогая друг другу, нам по силам добиться поистине впечатляющих результатов в развитии многогранного сотрудничества наших стран".

Членство в ШОС приносит плоды

График большого форума всегда расписан по минутам. Но всегда находится время и для двухсторонних встреч. 18 ноября утром, еще до начала мероприятий, Александр Турчин встретился с первым вице-президентом Ирана. Нужно активизироваться в экономике, хорошая возможность - опять же площадка ШОС.

Свою эффективность организация продолжает доказывать.

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc83e1db-9e78-4d04-a192-6a857b8bb47a/conversions/984a34ff-4055-4899-a7ab-dfedffd3d487-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc83e1db-9e78-4d04-a192-6a857b8bb47a/conversions/984a34ff-4055-4899-a7ab-dfedffd3d487-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc83e1db-9e78-4d04-a192-6a857b8bb47a/conversions/984a34ff-4055-4899-a7ab-dfedffd3d487-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc83e1db-9e78-4d04-a192-6a857b8bb47a/conversions/984a34ff-4055-4899-a7ab-dfedffd3d487-xl-___webp_1920.webp 1920w

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:

"Беларусь последовательно проводит суверенную внешнюю политику. И ШОС является одной из тех основ, которые прямо демонстрируют, является страна суверенной или нет. Если вы вступаете в ШОС, это значит, вы выбирайте свой путь развития, в каком-то смысле слова выбирайте ту или иную модель, в рамках которой вы бы хотели развиваться с точки зрения межгосударственных отношений. В рамках ШОС собираются те страны, которые заинтересованы в проведении собственной суверенной внешней политики".