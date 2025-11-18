Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трое мужчин подозреваются в мошенничестве с тендером на 5 млн руб

Афера на 5 млн рублей. Трое коллег за границей зарегистрировали компанию для продажи технологического оборудования в Беларуси. Победив в тендере, фирма заключила договор на поставку оборудования государственной компании. Но, получив предоплату, мужчины решили выжать с тендера все. Проверка сотрудников БЭП выявила серьезные нарушения. Под подозрением трое мужчин в возрасте от 42 до 48 лет, возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Александр Хитун, начальник отдела УБЭП УВД Гомельской области:

"Они получили за счет бюджетных средств предоплату. Однако незаконно произвели замену оборудования на оборудование ненадлежащего качества. Причиненный ущерб превысил 5 млн рублей. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы".

