"Данные расследования против режима Зеленского получили санкцию именно по линии ФБР, по линии США. Это значит, что Соединенные Штаты Америки уже согласовали позицию по смене Зеленского на Залужного, которого уже подготовили в Лондоне. Он там активно бегает по фитнес-клубам, сгоняет лишний вес и учит английский язык, тренируется читать с суфлера. Поэтому сейчас эти коррупционные расследования по ближайшему окружению Зеленского - процесс делегитимизации во фактически оккупационном режиме под началом Зеленского и подготовка общественного мнения к, собственно, уже другому "гауляйтеру", которого точно так же назначат из стран НАТО. Во всяком случае, они так планируют и думают, что это у них получится".