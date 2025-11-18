3.66 BYN
В Беларуси стартовали региональные отборочные туры фестиваля "Славянский базар в Витебске"
В Беларуси стартовали региональные отборочные туры конкурсов фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Могилев открыл марафон.
Жюри предстоит оценить выступления 50 талантов областного центра. Условия прежние: необходимо исполнить 2 песни композитора славянской страны на одном из славянских языков и мировой хит на иностранном языке.
Светлана Авдеева, начальник отдела Центра культуры "Витебск" дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":
"Начался первый этап национального отбора. Он очень длительный, не в одной стране мира он так не проходит. Конечно, во всех регионах любой желающий может попробовать себя. Даже если что-то не получилось в этот раз, обязательно получится в следующий. Потому что это ступень роста для каждого исполнителя, который был сегодня на этой сцене".
Уже 25 ноября эстафету подхватит Минский регион. Площадкой станет Дзержинский районный центр культуры и народного творчества.