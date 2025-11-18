В Беларуси стартовали региональные отборочные туры фестиваля "Славянский базар в Витебске"

"Начался первый этап национального отбора. Он очень длительный, не в одной стране мира он так не проходит. Конечно, во всех регионах любой желающий может попробовать себя. Даже если что-то не получилось в этот раз, обязательно получится в следующий. Потому что это ступень роста для каждого исполнителя, который был сегодня на этой сцене".