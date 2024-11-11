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Белорусы рассказали, каким должен быть новогодний стол

Каким должен быть новогодний стол, спросили у белорусов. Что из обязательного должно быть на столе и с чем все-таки готовить оливье? Смотрите в видео.

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