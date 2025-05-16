Белоусов о белорусском расчете в московском параде Победы: Великолепно прошел ваш расчет

"Я еще раз хочу вас поблагодарить за участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, за участие в параде. Великолепно прошел ваш расчет, вы сами видели. И вы были первым из руководителей государств, который встал и поприветствовал свой расчет, который шел. Действительно ребята великолепно прошли", - сказал глава Минобороны России.