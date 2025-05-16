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Белоусов о белорусском расчете в московском параде Победы: Великолепно прошел ваш расчет
Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за участие белорусских военных в параде Победы в Москве 9 Мая, информирует БЕЛТА.
"Я еще раз хочу вас поблагодарить за участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, за участие в параде. Великолепно прошел ваш расчет, вы сами видели. И вы были первым из руководителей государств, который встал и поприветствовал свой расчет, который шел. Действительно ребята великолепно прошли", - сказал глава Минобороны России.
Как сообщалось БЕЛТА, белорусский парадный расчет, состоящий из военнослужащих Сил специальных операций, принял участие в параде в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. С Государственным флагом Республики Беларусь, чеканя шаг, белорусские военные торжественным маршем прошли по Красной площади. Специально для этого им была пошита новая форма - парадный китель, фуражка вместо голубого берета и сапоги вместо берцев.