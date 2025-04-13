Белпочта разрабатывает свой маркетплейс - каким он будет

Каким будет новый маркетплейс Белпочты, рассказала на пресс-конференции начальник отдела почтовой связи Министерства связи и информатизации Светлана Шиманская, сообщает БЕЛТА.

РУП "Белпочта" активно занимается разработкой и запуском маркетплейса. "На площадке будут представлены товары отечественного и иностранного производства. Основными преимуществами маркетплейса будет вариативность способа оплаты. Покупки можно будет оплатить как онлайн при заказе, так и при получении товара - либо безналом, в том числе с помощью карт рассрочки, либо наличными деньгами. Также будет доставка во все населенные пункты нашей страны, в том числе и в сельскую местность", - отметила эксперт.

Цель - запустить маркетплейс по итогам первого полугодия 2025 года. Для этого созданы различные рабочие группы, куда вошли представители бизнеса и государственных органов.

"Мы нацелены на доступность товаров в любом регионе нашей страны, - подчеркнула заместитель генерального директора по коммерческой деятельности РУП "Белпочта" Ирина Кононова. - Мы будем в двух статусах: как владельцем самой электронной площадки, так и логистическим партнером. Будем использовать свою инфраструктуру - это более 2,8 тыс. объектов почтовой связи, а также пункты выдачи заказов, которые расположены на территории даже самого отдаленного региона. Та вариативность, которую мы предложили, будет востребована. На этой неделе у нас стоит задача обменяться инструментами об интеграции с отдельными производителями, чтобы формировать карточки наполнения".