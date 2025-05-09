"Белпочта" сообщила о новой схеме мошенников

"Белпочта" предупредила об очередной мошеннической схеме: злоумышленники направляют сообщения на мобильные устройства со ссылкой на ресурс в интернете, информирует БЕЛТА.

При переходе по указанному адресу клиент попадает на фишинговый сайт, где предлагается ввести адресные данные и оплатить повторную отправку посылки.

РУП "Белпочта" обращает внимание, что предприятие направляет клиентам сообщения о поступлении почтовых отправлений только информационного характера. "Рассылка сообщений, указывающих на необходимость оплаты почтовых услуг по ссылке в режиме онлайн с последующим вводом данных банковских платежных карт, не осуществляется", - подчеркнули на предприятии.

"Белпочта" просит клиентов быть внимательными при переходе по ссылкам и напоминает, что адрес официального сайта предприятия - belpost.by.