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Бельская: Беларусь выстояла в 2020 году, выстоит и сейчас
Избирательные страновые механизмы превращают в фарс международный аспект работы по правам человека. На это обратила внимание постоянный представитель Беларуси при ООН и международных организациях в Женеве Лариса Бельская на мероприятии в рамках 58-й сессии Совета ООН по правам человека.
Ответ прозвучал на очередной доклад в отношении Беларуси.
Лариса Бельская:
"В чем разумность утверждений, что в мирной стране совершаются международные преступления? В том, что надо любой ценой поддерживать негативный информационный шум вокруг моей страны. Для решения этой задачи плодятся фейки о якобы "кровавых расправах и репрессиях режима" и создается иллюзия "ужасной 9-миллионной Беларуси, враждебной 450-миллионной Европе".
"5 лет прошло с президентских выборов в Беларуси, которые Запад пытался использовать, чтобы взорвать политическую систему и создать хаос в стране. Не получилось. Но хочется взять реванш. Усиление давления на Беларусь подтверждает эту оценку", - заметила она.
Как отметила дипломат, белорусское общество и государство выстояли в 2020 году, выстоят и сейчас. "Страна развивается и уверенно движется по пути прогресса. В ходе недавних президентских выборов народ Беларуси подтвердил свой выбор в пользу стабильности", - добавила она.
Беларусь и дальше будет следовать по пути прогресса в области прав человека, как того и требуют национальные интересы страны. Республика не нуждается в политизированных инструментах Совета по правам человека, обслуживающих группу стран для давления на Беларусь. Минск призвал прекратить работу подобных механизмов.