Белстат опубликовал данные о сферах с наиболее высокими уровнями зарплаты

Белстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами. Средняя зарплата в Беларуси приблизилась к 3 тыс. рублей, при этом в отдельных отраслях доходы заметно выше этой планки.

Согласно статистике, лидером обзора стала сфера информации и связи, в которой средняя зарплата составляет почти 7 тыс. рублей. На втором месте финансовая и страховая деятельность со средней зарплатой чуть более 5 тыс. рублей, на третьем - строительство.