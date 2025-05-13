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Белстат: почти 80 % белорусских семей проживают в городах
В преддверии Дня семьи Белстат поделился интересной статистикой по белорусским семьям.
Итак, в Беларуси насчитывается более 2,6 млн семей. Почти 80 % из них проживают в городах, остальные выбрали для жизни сельскую местность.
По итогам 2024 года более 5,5 тыс. молодых семей и почти 8 тыс. многодетных улучшили свои жилищные условия или получили новое жилье. В прошлом году было заключено более 46 тыс. брачных союзов, и большинство из них между гражданами нашей страны.
Поддержка и больших, и молодых семей - национальный приоритет. В 2024 году расходы на выплату госпособий семьям с детьми увеличились более чем на 10 %, а по материнству - более чем на 7 %.