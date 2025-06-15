Белстат: в Беларуси в 2024 году провели почти 900 тыс. операций

Беларусь отмечает День медицинских работников. А Белстат к этому дню опубликовал новые данные.

На 10 тыс. белорусов, по данным за 2024 год, приходится 54 практикующих врача и 136 средних медработников. Показатель выше, чем в Норвегии, Германии, Швейцарии. Беларусь - лидер в Европе по обеспеченности населения медработниками. Среди стран СНГ в этом показателе мы лучшие.

На начало 2025 года в Беларуси насчитывалось 56,2 тыс. врачей-специалистов и 123,9 тыс. средних медицинских работников.

В прошлом году провели почти 900 тыс. операций, 1153 трансплантации.

Наши врачи зарекомендовали себя. Качество и цена - за этим сегодня едут и иностранцы. Кроме стационарной медпомощи, востребованы санаторно-курортное лечение и стоматологические услуги.