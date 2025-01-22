БЕЛТА презентует в Минске выставку "Беларусь. Взлет" в рамках "Марафона единства"

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Наша сила в единстве. И "Марафон единства" тому подтверждение. В Минске проходит третий день праздника.
У каждого в недельном списке своя эксклюзивная программа, но с проектами, которые уже прошли народную проверку. 22 января будут зажигать на столичных предприятиях, которые мы ассоциируем с брендами страны. Цеховые концерты и обмен опытом с партнерами, нескучный лекториум и многочисленные выставки на любой вкус.
Например, 21 января генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси открыл экспозицию, где главные герои - книги, подаренные Президенту от коллег. На географическом атласе выставки большое разнообразие. Здесь эксклюзивные издания с подлинными рукописными пожеланиями главе государства.
Крупнейшее информагентство страны БЕЛТА также презентует в столице выставку "Беларусь. Взлет", с которой уже познакомились в регионах. Главный прием - противопоставление "было" и "стало". Это один из четырех проектов агентства на "Марафоне". В Национальной библиотеке представили яркий коллаж из моментов акции.