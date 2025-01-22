БЕЛТА презентует в Минске выставку "Беларусь. Взлет" в рамках "Марафона единства"

Наша сила в единстве. И "Марафон единства" тому подтверждение. В Минске проходит третий день праздника.

У каждого в недельном списке своя эксклюзивная программа, но с проектами, которые уже прошли народную проверку. 22 января будут зажигать на столичных предприятиях, которые мы ассоциируем с брендами страны. Цеховые концерты и обмен опытом с партнерами, нескучный лекториум и многочисленные выставки на любой вкус.

Например, 21 января генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси открыл экспозицию, где главные герои - книги, подаренные Президенту от коллег. На географическом атласе выставки большое разнообразие. Здесь эксклюзивные издания с подлинными рукописными пожеланиями главе государства.