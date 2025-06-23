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Белтелеком планирует запустить мобильную связь в 2026 году
Автор:Редакция news.by
Белтелеком планирует запустить мобильную связь в 2026 годуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d6bea01-3101-4766-bbe9-8bb6fe321cab/conversions/cda02e1f-1661-4788-9ac5-ad07dee20bc8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d6bea01-3101-4766-bbe9-8bb6fe321cab/conversions/cda02e1f-1661-4788-9ac5-ad07dee20bc8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d6bea01-3101-4766-bbe9-8bb6fe321cab/conversions/cda02e1f-1661-4788-9ac5-ad07dee20bc8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d6bea01-3101-4766-bbe9-8bb6fe321cab/conversions/cda02e1f-1661-4788-9ac5-ad07dee20bc8-xl-___webp_1920.webp 1920w
Белтелеком планирует выйти на рынок сотовой связи в 2026 году, заявил на пресс-конференции, посвященной 30-летию предприятия, генеральный директор Белтелекома Алексей Ивашкин, сообщает БЕЛТА.
"Этот проект является для компании стратегическим. Запуск мобильного направления намечен на 2026 год. "Разработали стратегию и начали ее реализацию", - отметил Алексей Ивашкин.
Также"Белтелеком видит перспективы в модернизации инфраструктуры центров обработки данных, оказании услуг кибербезопасности, развитии инновационных продуктов для бизнес-сектора и умного города. Особое внимание уделяется наращиванию ІТ-компетенций и технологиям искусственного интеллекта как для оптимизации внутренних процессов, так и для улучшения качества обслуживания клиентов.