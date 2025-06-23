Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белтелеком планирует запустить мобильную связь в 2026 году

Белтелеком планирует запустить мобильную связь в 2026 году

Белтелеком планирует выйти на рынок сотовой связи в 2026 году, заявил на пресс-конференции, посвященной 30-летию предприятия, генеральный директор Белтелекома Алексей Ивашкин, сообщает БЕЛТА.

"Этот проект является для компании стратегическим. Запуск мобильного направления намечен на 2026 год. "Разработали стратегию и начали ее реализацию", - отметил Алексей Ивашкин.

Также"Белтелеком видит перспективы в модернизации инфраструктуры центров обработки данных, оказании услуг кибербезопасности, развитии инновационных продуктов для бизнес-сектора и умного города. Особое внимание уделяется наращиванию ІТ-компетенций и технологиям искусственного интеллекта как для оптимизации внутренних процессов, так и для улучшения качества обслуживания клиентов.

Белтелеком