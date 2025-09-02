Белтелерадиокомпания объявила прием заявок на новый проект - "Фактор.BY. Дети"!

Как отметил Иван Эйсмонт, много молодых людей, увлеченных пением, хотят себя проявить. Это показал проект "ФАКТОР.BY". "За 4 сезона шоу на кастинги пришли около 9 тыс. человек", - заметил председатель Белтелерадиокомпании. "Фактор.BY 60+" показал востребованность шоу среди старшего поколения. И еще одна возрастная категория ждала своего звездного часа. Именно поэтому было принято решение запустить "Фактор.BY. Дети".

"Я знаю, что многие дети мечтают об участии в таком шоу. Почему я знаю? Потому что многие финалисты прошлого сезона и участники этого сезона наблюдали за нашим шоу. Тогда, когда мы стартовали, им было по 11-12 лет. И они рассказывают, что на протяжении 4-5 лет они сидели у кранов телевизора и мечтали, скорее бы им стукнуло 16 лет, чтобы принять участие во взрослом шоу", - отметил председатель Белтелерадиокомпании.