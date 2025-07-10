Белтелерадиокомпания проведет трансляции главных концертов "Cлавянского базара в Витебске"

Белтелерадиокомпания будет вести трансляции главных концертов "Cлавянского базара в Витебске".

10 июля в 22:00 "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут телеверсию торжественного открытия Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 11 июля в это же время зрители телеканалов увидят гала-концерт "Союзное государство приглашает!".

В субботу, 12 июля, в 10 вечера "Беларусь 1" и "Беларусь 24" проведут прямую трансляцию первого дня конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2025" с программой "Мировой хит". Беларусь на конкурсе представит Валерия Бернатович.