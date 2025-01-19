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Беляев: Беларусь выстраивает свою правовую систему по традициям кодексного права

В Беларуси по поручению Президента Александра Лукашенко была проведена системная ревизия законодательства. Как отметил политолог, декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев, она отвечает современным тенденциям и глобальным вызовам. По его словам, гибкость белорусского нормотворчества позволяет избежать противоречий, соответствует запросам общества и духу времени.

По словам декана, вопрос законодательства - это всегда самый больной вопрос. Законы всегда являются некими определяющими рамками, в которых действуют люди, закон - это всегда судьба конкретного человека.

Алексей Беляев:

"Беларусь свою правовую систему выстраивает по традициям кодексного права, которые берут свое начало еще с древнеримских кодексов. У нас все законы сводятся в рамках каких-то кодексов по отдельным отраслям. Законы не должны противоречить друг другу. У нас есть четкое ранжирование наших актов: есть Конституция как высший акт законодательный, ему подчиняются законы, им подчиняются подзаконные акты".

"И, конечно же, в повседневной деятельности зачастую волей каких-то обстоятельств возникают различные нормативные документы, которые могут с течением времени устаревать,  накладываясь один на один, могут противоречить друг другу. И поэтому законодательная машина в виде парламента работает постоянно, - отметил политолог. - При этом еще изменяется повседневная практика и в экономической жизни, и в политической, и в гражданско-правовой. Определенная ревизия должна происходить всегда. У нас этот процесс поставлен под контроль. Это вполне естественное явление, это надо подчеркнуть, не надо этого бояться".

Алексей Беляевревизия законодательства