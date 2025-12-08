Беляев: Германия и Франция не имеют собственного плана по урегулированию украинского конфликта

"Флагманы европейской экономики, Европейского союза в лице Германии, Франции сегодня не имеют собственного плана по урегулированию. Они вообще не ведут каких-либо разговоров о том, чтобы посадить за стол переговоров Украину и Россию. Они выступают исключительно в качестве тех, кто готов спонсировать. Они истерично ищут деньги, которых у самих уже нет в связи с кризисными явлениями в европейской экономике. Но они готовы сегодня пойти на нарушение международных стандартов торговли, на нарушение международных финансовых банковских договоров, когда речь идет о замороженных российских активах. Они готовы сегодня (и очень активно ищут возможности для этого) финансовые средства у России фактически украсть, перенаправить их Украине. Но мы не видим от них ни одного предложения по мирному урегулированию".