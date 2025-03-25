Беляев: Главный посыл Лукашенко - мы будем делать Беларусь страной, на которую будут равняться

После инаугурации Президента Беларуси Александра Лукашенко поделился своими впечатлениями от данного события, а также рассказал о программе движения государства декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.

В мире сейчас действительно неспокойно, политическая турбулентность трясет государство за государством.

Алексей Беляев отметил, что все прекрасно понимают - Беларусь в покое не оставят никогда. У белорусов каждая инаугурация в чем-то похожа на прежнюю, но в то же время и отличается, потому что отличаются условия, в которые приходит Президент. Условия уже другие.

"Вот сейчас он говорил о той ситуации, которая есть вокруг нас. Вокруг нас началась война. Сейчас нам предстоит продолжать нашу созидательную работу в этих условиях постоянного изменения внешних сил. То есть нам ни в коем случае нельзя уронить тот уровень, который уже есть. Нужно продолжать повышать эффективность нашего государства, создавать для граждан все возможные условия. Мы должны не только сосредоточиться на Минске, но и идти в регионы", - рассказал декан факультета журналистики БГУ.

По словам Алексея Беляева, жить гражданам нашей страны должно быть хорошо в любом месте Беларуси. Они везде должны иметь и работу, и комфортные условия для жизни, комфортные условия для отдыха. Поэтому дороги, инфраструктура - это наша забота.

"Президент говорил о технологиях, о наших новых достижениях - и атомная станция, и космос. Говорил о том, что нас знают как технологическое государство, что каждый десятый трактор в мире - это белорусский. И если подумать о масштабах, это действительно огромное достижение. Мы должны это продолжить. Инновации и все технологические изобретения должны быть не просто технологиями ради технологий, а технологиями ради людей", - отметил декан факультета журналистики БГУ.

"Главный посыл Президента Беларуси состоит в том, что мы будем развивать Беларусь, несмотря ни на что, и будем делать ее страной, на которую другие будут равняться", - заключил Алексей Беляев.