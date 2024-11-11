Березин: Пусть новый год принесет побольше радости, она так нам нужна

"Я благодарю моих коллег за наше удивительно теплое сотрудничество, которое помогает мне чаще бывать в Беларуси. Потому что всегда одного года было мало", - признается народный артист России Владимир Березин. - Бог услышал меня, теперь я приезжаю в мою любимую Беларусь не только на фестиваль "Славянский базар", но и на замечательный проект "Фактор.ву 60+", который вдохновляет и наполняет творчеством не только меня, но и все поколение "зрелой молодости".

"Пусть новый год принесет побольше радости, она так нам нужна. Пусть он принесет то, что нам не хватает сейчас, что умеют ценить взрослые люди: стабильность, искренность, доброжелательность, добросердечие. Давайте никогда не забудем, что на протяжении десятилетий, а может быть и столетий, это помогало нам. Давайте уметь ценить то, что у нас с вами есть. Мы взрослые люди этому научились. Не поддавайтесь на крики издалека и помните, хорошо, очень хорошо там, где нас никогда не было. Пусть это будет законом нашей жизни. Пусть то, что дарит нам мудрость, разум, будет постоянными спутниками нашей жизни, как было прежде, в новом 2025 году".