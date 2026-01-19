Бернштейн: Польша наносит удар по католическому наследию отказом от терминов "муж" и "жена"

"Теперь в Польше не будут писать "отец" и "мать". Будут писать то, что они стыдливо называют гендерно-нейтральными признаками: "родитель 1" и "родитель 2". Иоанн Павел II был бы, мягко говоря, не в восторге от того, что делают его соплеменники. И, конечно, такими своими действиями в современности Польша плюет на свое историческое наследие. Ведь ни для кого не секрет, что до определенного момента именно Польша и Испания были оплотами католицизма в Европе. Что теперь осталось от их веры после всего того, что они с ней сделали, как они ее модифицировали в морально-этическом смысле, это, конечно, дискуссионный вопрос, он остается открытым. Однако католицизмом это назвать уже нельзя, вообще христианством-то это уже не называется".