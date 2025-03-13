Беседа на равных. Единый день информирования прошел в трудовом коллективе витебского предприятия

Единый день информирования проходит по всей стране. Главной темой четверга, 20 марта, стал Основной закон - Конституция Беларуси.



В Витебске с трудовым коллективом предприятия "Полимерконструкция" встретился член Совета Республики Национального собрания Беларуси Глеб Лапицкий.



Беседа получилась оживленной. Сотрудники интересовались достижениями суверенной Беларуси и рассказали о своей работе и планах. Главная задача коллектива - обеспечить города чистой водой. Работа компании выстроена именно на интеллекте и высокой организации труда. Что касается технологий, то они востребованы и в Беларуси, и в регионах России.

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Валерий Еловик, главный технолог УП "Полимерконструкция":

"Наша продукция защищена патентами. Это детище наших ученых, которые возглавляют исследовательский центр. Действует исследовательская лаборатория, позволяющая исследовать перспективные направления, делать перспективные разработки".

Конституция - это правовой фундамент единства и процветания страны. Основной закон страны объединяет богатый исторический опыт и определяет приоритеты национального развития. Ну а строят белорусы свое будущее сами. Для этого есть все: научные достижения, компетенции, мощные производственные площадки.

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"Важно понять новое, важно понять новые веяния. Важно быть в курсе событий. Было очень интересно и познавательно. Спасибо за возможность поучаствовать", - поделилась своим мнением переводчик инженерного центра УП "Полимерконструкция" Инна Мещерякова.

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Глеб Лапицкий, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы смело идем вперед. Посмотрите, сколько внимания мы уделяем безопасности граждан, суверенитету. И в том числе новый орган, который получил конституционный статус - Всебелорусское народное собрание. Мы показываем, что кто-то говорит о демократии, а Беларусь не говорит о демократии, а делает ее своей новейшей историей".