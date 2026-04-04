Беспилотники, маскировка, и мгновенная передача данных: как устроена современная артиллерия Беларуси

Фото: БЕЛТА

На полигоне под Брестом проходит финальный этап подготовки 92-го реактивного артиллерийского полка. Почти месяц артиллеристы работали в полевых условиях: отрабатывали марш, развертывание, маскировку, выход в районы ожидания и занятие огневых позиций. Все действия были максимально приближены к реальной боевой обстановке. С учетом времени, рельефа местности и противодействия условного противника.

Специальный репортаж | Современная артиллерия: точность, скорость и технологии Под Брестом завершился финальный этап подготовки 92-го реактивного артиллерийского полка, где бойцы оттачивали навыки ведения боя в условиях, максимально приближенных к реальным. Артиллерия сегодня - это сочетание высоких технологий и дисциплины, где каждый расчет знает свою задачу до автоматизма. 04.04.2026 11:50

Юрий Рассохин

"В ходе данного учения отрабатываются вопросы совершения марша, выхода в районы сосредоточения, подготовки к ведению боевых действий, выхода в районы ожидания, выполнения огневых задач, выхода в районы сбора после выполнения задач, - обозначил заместитель командира 92-го РАП ССО ВС Беларуси Юрий Рассохин. - В этот момент подразделениями технического тылового обеспечения отрабатываются вопросы восстановления техники, эвакуации раненых, пополнения запасов материальных средств, ведение огня. Разведку целей проводим с помощью беспилотных авиационных комплексов, которые стоят на вооружении полка".

Это не отдельные элементы подготовки, а единая система, где каждая задача связана с другой: от выхода подразделений до выполнения огневых задач и последующего маневра. Сегодня артиллерия - это уже не только огонь, это разведка, данные с беспилотников и мгновенная передача информации в режиме реального времени. Решение принимается за секунды, и от этого напрямую зависит результат.

Александр Савчук, командир 92-го РАП ССО ВС Беларуси:

"Те методы, которые мы внедряем в нашу боевую подготовку, используя опыт специальной военной операции, очень помогают и позволяют своевременно, в короткие сроки, боевым машинам выйти на огневую позицию, нанести огневое поражение условному противнику".

Современный бой требует не только точности, но и мобильности. Сразу после выполнения задачи расчеты меняют позиции, снижая риск ответного удара и сохраняя боеспособность. Все действия в комплексе, скорость и точность ставятся ключевыми факторами. И ключевую роль в управлении огнем сегодня играет техника.

Командно-штабная машина "Арба"

Командно-штабная машина "Арба" - белорусская разработка, которая позволяет автоматизировать весь процесс управления подразделением. В ее составе цифровая карта, средства связи и системы работы с беспилотниками, а также передача координат в режиме реального времени.

От получения данных до передачи координат считанные секунды. Это позволяет значительно сократить время от обнаружения цели до ее поражения. В связке с системой наведения "Вереск" расчеты получают точные установки для стрельбы. Это позволяет не только повысить точность, но и существенно ускорить выполнение огневых задач.

К слову, об оснащении армии и развитии военно-промышленного комплекса, и в частности, артиллерийских систем, говорил на недавнем совещании Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что в современных условиях эффективным может считаться лишь то государство, которое прежде всего способно обеспечить свою безопасность в военной сфере.

"По-прежнему в ходе войны в Украине, мы видим, большую роль играют обычные вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним (152-миллиметровые артиллерийские боеприпасы. - Прим.). И очень эффективно себя зарекомендовали установки "Град" - бывшая "Катюша" в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам. И сегодня эти установки типа "Град" играют большую роль на поле боя", - отметил Президент.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко констатировал, что, как показывает опыт военных действий, расход подобных боеприпасов очень большой.

Поэтому ранее было решено производить отечественные боеприпасы для артиллерийских орудий и установок "Град". "Принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет. Я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе - крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасы", - подчеркнул белорусский лидер.

Тем не менее, в любой работе решают кадры. Так и в артиллерии, каждый номер расчета знает свою задачу и работает как часть единого механизма без лишних команд и задержек.

Коллектив 92-го РАП ССО ВС Беларуси молодой, но быстро набирает опыт и слаженность. Сам полк был сформирован лишь прошлым летом, поэтому для многих военнослужащих такие учения - первый серьезный этап подготовки. Опытные офицеры передают знания, а молодежь быстро втягивается в работу. Для кого-то это первый серьезный опыт. Здесь все по-настоящему - не теория, а практика.

Впечатления от боевой работы остаются такие, которые невозможно получить ни на одном учебном занятии. Несмотря на специализацию, каждый военнослужащий должен уверенно владеть штатным оружием - это основа, которая обеспечивает выполнение задач в любых условиях.

Константин Козловский, замкомандира дивизиона по идеологической работе 92-го РАП ССО ВС Беларуси:

"Владение штатным вооружением, таким как автомат Калашникова, является одним из основных направлений деятельности в ходе огневой подготовки. И здесь основной акцент делается на умелом его применении, на точной стрельбе, на соблюдении требований безопасности. Владение штатным вооружением, несмотря на то, что мы артиллеристы, необходимо, так как мы являемся воинами-десантниками. И владение данным вооружением обеспечивает выполнение задач по предназначению в случае вывода из строя техники, а также при выполнении специальных задач".

Константин Козловский

За месяц подразделения прошли полный цикл подготовки: от одиночных действий до работы в составе дивизиона и взаимодействия между подразделениями. Военнослужащие не только отрабатывают задачи, но и обмениваются опытом, внедряя современные подходы к ведению боя.