Бессмертный подвиг. 60 лет назад Брестской цитадели присвоили почетное звание "Крепость-герой"

Место серьезных боевых действий, силы и гордости советского народа: сегодня о Брестской крепости знают во всех уголках мира. Это единственная крепость, которая наравне с 12-ю городами носит почетное звание героя.

Елена Митюкова, замдиректора МК "Брестская крепость-герой":

"Присвоено это звание за исключительные заслуги в защите Родины, за исключительные заслуги бессмертного гарнизона Брестской крепости, который сражался здесь в первые часы и дни войны. Конечно же, к этому событию мы шли долгой дорогой. И предшествовала этой работе большая поисковая и исследовательская работа сотрудников музея обороны Брестской крепости, а также писателя С. С. Смирнова".

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Сергей Смирнов собрал более миллиона документов о героической обороне цитадели. На их основе вышла книга "Брестская крепость". Историю подвига защитников узнали во всем мире: повесть была переведена на многие языки. И в 1965 году Смирнову была присуждена Ленинская премия. А буквально через месяц - накануне 20-летия Великой Победы - крепость получила почетное звание, а также медаль "Золотая звезда" и орден Ленина.

Елена Митюкова:

"Брестская крепость - это место, которое туристы посещают круглый год, и мы говорим о том, что это один из самых посещаемых объектов в республике. В прошлом году его посетили более 600 тыс. туристов, проведено было почти 13 тыс. экскурсий. Это абсолютный рекорд по стране. Очень большой интерес у туристов, особенно в преддверии праздника Великой Победы. Ежедневно наши музеи посещают более 2 тыс. человек, а участниками наших мероприятий становятся десятки тысяч".

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Брестская крепость-герой первой приняла удар немецко-фашистских захватчиков

Они умирали, но не сдавались, потому что были преданы своей Родине. Именно здесь и зародилась Великая Победа.

Брестская крепость первой приняла удар немецко-фашистских захватчиков. Взять цитадель враг планировал за 8 часов, но защитники держали оборону крепости 32 дня.

Память об их подвиге и в негасимом пламени Вечного огня. Более полувека юные наследники Великой Победы ежедневно в любую погоду несут здесь Вахту Памяти. Через Пост № 1 прошли свыше 100 тыс. брестчан. Для многих он стал семейной традицией.

Ксения Максимук-Супрунович, юнармеец мемориального отряда СШ № 31 Бреста:

"Вахта Памяти - это важное мероприятие в моей и школьной жизни. Для меня это большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, ведь когда стоишь на посту у Вечного огня, чувствуется связь с теми, кто, рискуя своей жизнью, завоевал для нас мир. Это наша дань памяти и уважения".

Андрей Коновчук, юнармеец мемориального отряда СШ № 31 Бреста:

"Звание "юнармеец" очень важно и почетно для меня. Считаю, что каждый брестчанин должен нести Вахту Памяти в Брестской крепости-герое. Два моих прадеда воевали. Первый - Коновчук М. П. - прошел войну и был награжден орденом Отечественной войны II степени. Второй - Громов В. М. - погиб под Ельней в 1941 году. Это герои моей семьи, и я горжусь их подвигами".

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Брестская крепость-герой - пример патриотического воспитания молодежи