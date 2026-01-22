3.74 BYN
"Без чрезвычайщины" - Анатолий Булавко рассказал о плановом перевооружении белорусской армии
Процесс перевооружения белорусской армии идет планомерно, без "чрезвычайщины" и гонки вооружений, с акцентом на средства, которые наиболее востребованы в современных условиях, такие как радиоэлектронная борьба, разведка и управление. При этом наличие комплекса "Орешник" и тактического ядерного оружия является ключевым фактором сдерживания. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Естественно, процесс поступления новых и модернизированных образцов в Вооруженные Силы идет постоянно", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Булавко. Он подчеркнул разницу в подходах к закупкам с Польшей, которая "сотнями покупает танки". "Мы покупаем все самое лучшее, все самое современное и все то, что на сегодняшний день имеет актуальность - средства радиоэлектронной борьбы, средства разведки, средства связи и управления войсками", - пояснил депутат.
По его словам, большая доля техники - результат деятельности отечественного военно-промышленного комплекса, что делает перевооружение экономически сбалансированным. "Все абсолютно сбалансировано, абсолютно без какой-то чрезвычайщины. Идет плановое обновление вооружения в рамках существующего бюджета", - заявил Анатолий Булавко. Это позволяет, по его мнению, избежать ошибок СССР, который "ввязался в гонку вооружения и тем самым подорвал свою экономику".
Особую важность депутат придает способности самостоятельно производить технику. "Нельзя говорить о каком-то суверенитете, если вы зависимы от поставок какого-то вооружения", - отметил он. Отечественный ВПК, по его словам, производит продукцию, которая "нужна именно сейчас, именно такого качества", адаптированную к местным условиям и более дешевую, чем импортная. В качестве примера он привел проблему европейских стран, которым сейчас приходится укреплять мосты из-за того, что современные танки НАТО тяжелее советских Т-72, на которые была рассчитана старая инфраструктура.
Отдельно был затронут вопрос стратегического сдерживания. "Наличие "Орешника" и тактического ядерного оружия - это очень важный фактор сдерживания от проведения какой-либо провокации, а тем более военных действий, в наш адрес", - заявил Анатолий Булавко.
Он напомнил слова Президента о том, что для Беларуси существует одна "красная линия" - государственная граница. "Как только чей-то сапог будет на нашей территории извне, весь арсенал сил и средств будет применен, чтобы обеспечить защиту нашего суверенитета", - резюмировал депутат.