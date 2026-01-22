"Без чрезвычайщины" - Анатолий Булавко рассказал о плановом перевооружении белорусской армии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41a04c3-3512-4468-80e1-7d6afa86e0ed/conversions/5a135c28-247d-42cf-bfbe-0374a5fa932f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41a04c3-3512-4468-80e1-7d6afa86e0ed/conversions/5a135c28-247d-42cf-bfbe-0374a5fa932f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41a04c3-3512-4468-80e1-7d6afa86e0ed/conversions/5a135c28-247d-42cf-bfbe-0374a5fa932f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41a04c3-3512-4468-80e1-7d6afa86e0ed/conversions/5a135c28-247d-42cf-bfbe-0374a5fa932f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Процесс перевооружения белорусской армии идет планомерно, без "чрезвычайщины" и гонки вооружений, с акцентом на средства, которые наиболее востребованы в современных условиях, такие как радиоэлектронная борьба, разведка и управление. При этом наличие комплекса "Орешник" и тактического ядерного оружия является ключевым фактором сдерживания. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Естественно, процесс поступления новых и модернизированных образцов в Вооруженные Силы идет постоянно", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Булавко. Он подчеркнул разницу в подходах к закупкам с Польшей, которая "сотнями покупает танки". "Мы покупаем все самое лучшее, все самое современное и все то, что на сегодняшний день имеет актуальность - средства радиоэлектронной борьбы, средства разведки, средства связи и управления войсками", - пояснил депутат.

По его словам, большая доля техники - результат деятельности отечественного военно-промышленного комплекса, что делает перевооружение экономически сбалансированным. "Все абсолютно сбалансировано, абсолютно без какой-то чрезвычайщины. Идет плановое обновление вооружения в рамках существующего бюджета", - заявил Анатолий Булавко. Это позволяет, по его мнению, избежать ошибок СССР, который "ввязался в гонку вооружения и тем самым подорвал свою экономику".

Особую важность депутат придает способности самостоятельно производить технику. "Нельзя говорить о каком-то суверенитете, если вы зависимы от поставок какого-то вооружения", - отметил он. Отечественный ВПК, по его словам, производит продукцию, которая "нужна именно сейчас, именно такого качества", адаптированную к местным условиям и более дешевую, чем импортная. В качестве примера он привел проблему европейских стран, которым сейчас приходится укреплять мосты из-за того, что современные танки НАТО тяжелее советских Т-72, на которые была рассчитана старая инфраструктура.

Отдельно был затронут вопрос стратегического сдерживания. "Наличие "Орешника" и тактического ядерного оружия - это очень важный фактор сдерживания от проведения какой-либо провокации, а тем более военных действий, в наш адрес", - заявил Анатолий Булавко.