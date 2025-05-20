3.72 BYN
3.01 BYN
3.40 BYN
Без гаджетов и учителей-предметников. В Минобразования рассказали об изменениях в проведении ЦЭ
2 новшества в организации и проведении централизованных экзаменов ожидают выпускников. В 2025 году абитуриентам запрещено использовать телефоны и другие средства фото-, аудио- и видеозаписи на всей территории пункта проведения ЦЭ.
Такое правило ввели из-за того, что некоторые абитуриенты во время экзаменов пытались воспользоваться гаджетами в коридорах или санузлах. Теперь выпускники будут сдавать всю технику еще на этапе пропускного контроля. Чтобы избежать слухов, будто педагоги-предметники могут во время экзамена подсказывать учащимся, в Минобразования решили не включать их в число организаторов, которые присутствуют в аудитории.
Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:
"Как и ранее, доставка участников централизованного экзамена будет осуществлена централизованно. Ребята будут собираться на территории учреждения образования и далее школьными автобусами для сельской местности или общественным транспортом в городской местности в сопровождении педагогического работника прибудут в пункт проведения централизованного экзамена. Для исключения столпотворения на входе в пункт ЦЭ руководителями учреждения образования совместно с пунктами проведения ЦЭ отработаны графики доставки учащихся в пункт ЦЭ. Прибытие в пункт за 30 минут до начала централизованного экзамена".
Централизованный экзамен пройдет в 144 пунктах, а централизованное тестирование в основные дни - в 40 пунктах, в дополнительные дни - в 6. Задача - обеспечить максимально комфортные и безопасные условия. Те замечания, которые были выявлены по результатам репетиционного тестирования, своевременно устранены.