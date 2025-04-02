Безопасность союза - Союзное государство обеспечивает стабильную защиту

Минск и Москва развивают плотное и всестороннее сотрудничество. Государства могут быть уверены во взаимной защите от внешних угроз. А важный элемент сотрудничества - координация позиций на международной арене и укрепление Союзного государства.

Олег Матвейчев, депутат Госдумы Федерального собрания России, политолог:

"У нас действительно тесная экономическая интеграция - мы реально видим товары друг друга на своих полках. У нас тесная внешнеполитическая интеграция - мы синхронно вместе выступаем на международной арене. У нас тесное военное сотрудничество - мы видим, что новейшие российские системы вооружения сейчас есть в Республике Беларусь".