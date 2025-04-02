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Безопасность союза - Союзное государство обеспечивает стабильную защиту
Минск и Москва развивают плотное и всестороннее сотрудничество. Государства могут быть уверены во взаимной защите от внешних угроз. А важный элемент сотрудничества - координация позиций на международной арене и укрепление Союзного государства.
Олег Матвейчев, депутат Госдумы Федерального собрания России, политолог:
"У нас действительно тесная экономическая интеграция - мы реально видим товары друг друга на своих полках. У нас тесная внешнеполитическая интеграция - мы синхронно вместе выступаем на международной арене. У нас тесное военное сотрудничество - мы видим, что новейшие российские системы вооружения сейчас есть в Республике Беларусь".
Политолог также отметил, что Россия никогда не подведет Беларусь, он уверен, что и Республика Беларусь никогда не подведет Россию.