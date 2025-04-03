БГУ приглашает: первокурсников ждут 4 новые специальности

Белорусский государственный университет трансформировал наборы студентов под запросы современности.

В этом году зачисление будет по 96 специальностям общего и специального высшего образования, среди них 4 новые. Изучать можно будет африканистику, компьютерное моделирование и разработку веб-приложений, а также международную экономику и торговлю, причем с глубоким погружением в китайский язык. Также среди новых специальностей "интеллектуальная электроника".

План приема на данные специальности доходит до 25 человек, а всего планируется принять на 2025 год более 4 тыс. студентов.

Андрей Король, ректор БГУ:

"Мы регулярно обновляем количественные и прежде всего качественные показатели, а также предложения для наших студентов и абитуриентов. За последние 5 лет мы предложили 19 новых специальностей, многие из которых являются междисциплинарными".