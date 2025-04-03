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БГУ приглашает: первокурсников ждут 4 новые специальности
Белорусский государственный университет трансформировал наборы студентов под запросы современности.
В этом году зачисление будет по 96 специальностям общего и специального высшего образования, среди них 4 новые. Изучать можно будет африканистику, компьютерное моделирование и разработку веб-приложений, а также международную экономику и торговлю, причем с глубоким погружением в китайский язык. Также среди новых специальностей "интеллектуальная электроника".
План приема на данные специальности доходит до 25 человек, а всего планируется принять на 2025 год более 4 тыс. студентов.
Андрей Король, ректор БГУ:
"Мы регулярно обновляем количественные и прежде всего качественные показатели, а также предложения для наших студентов и абитуриентов. За последние 5 лет мы предложили 19 новых специальностей, многие из которых являются междисциплинарными".
В БГУ работает свыше 6,5 тыс. сотрудников, среди которых выдающиеся ученые - академики, профессоры, доктора и кандидаты наук. Они передают свои знания и опыт более 25 тыс. студентов, магистрантов и аспирантов, среди них 5,5 тыс. являются иностранными гражданами.