Бизнес и итоги пятилетки - что обсуждали на выездном совещании по развитию предпринимательства

О развитии малого и среднего бизнеса для укрепления экономики Минска говорили 16 декабря на выездном заседании Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме. Мероприятие прошло на базе предприятия "Академфарм". Участники заседания обсудили также поддержку предпринимательства и подвели итоги пятилетки.

Технические возможности Минского технопарка, новейшее оборудование, создание современных лабораторий позволяют реализовывать и прибыльные проекты. К примеру, предприятие "Академфарм", учредителем которого является Национальная академия наук, на белорусском рынке 15 лет, и за это время на конвейере появились десятки инновационных препаратов под этой маркой, в том числе для борьбы с коронавирусной инфекцией.