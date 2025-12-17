3.68 BYN
Бизнес и итоги пятилетки - что обсуждали на выездном совещании по развитию предпринимательства
О развитии малого и среднего бизнеса для укрепления экономики Минска говорили 16 декабря на выездном заседании Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме. Мероприятие прошло на базе предприятия "Академфарм". Участники заседания обсудили также поддержку предпринимательства и подвели итоги пятилетки.
Технические возможности Минского технопарка, новейшее оборудование, создание современных лабораторий позволяют реализовывать и прибыльные проекты. К примеру, предприятие "Академфарм", учредителем которого является Национальная академия наук, на белорусском рынке 15 лет, и за это время на конвейере появились десятки инновационных препаратов под этой маркой, в том числе для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Обеспечение внутреннего рынка современными лекарствами от серьезных заболеваний сердца, дыхательной и сосудистой системы в рамках импортозамещения, а также работа на экспорт и расширение рынка поставок отечественной фармакологии в страны-партнеры - такая задача стоит перед предприятием на 2026 год. Город окажет необходимую поддержку для проведения исследований.