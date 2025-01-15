Бизнесмен-захватчик, качество воды, дороги. Как представители КГК помогли гражданам в день приема

Единый день приема граждан сегодня прошел у представителей Госконтроля. Для того чтобы человек не оставался с проблемой один на один, а заодно проверить работу местных органов власти, нужны подобные встречи.





Председатель ведомства решал вопросы людей Минского района в Заславле. Например, жители деревни Дички пожаловались на местного предпринимателя. Он взял в аренду водоем, закрыл местным жителями доступ к озеру, поставил таблички о запрете рыбалки. Насколько это законно, теперь будут решать в Госконтроле. Председатель подключил к делу финансовую милицию.

Галина Еремцова, начальник отдела по работе с обращениями граждан Комитета госконтроля Беларуси: "Всегда живое общение с людьми – это услышать человека, понять, посмотрев ему в глаза. Узнать какие проблемы, что человек сделал для того, чтобы самому попытаться решить эту проблему. Самое главное - решить вопрос на законном уровне. Не так, как хочется человеку, а именно с соблюдением закона, но в максимально короткие и сжатые сроки".

Руководящие сотрудники госконтроля сегодня проводили приемы в 26 районах страны. Низкое качество воды, плохие дороги, проблемы с домом после капремонта - разные регионы решают свои проблемы.

Прием граждан из Жабинки. Здесь представители ведомства ускорили некоторые процессы, которые решались годами.

Оксана Цылько, председатель Комитета госконтроля по Брестской области: "Обращения граждан имеют место быть, поскольку проблема до конца не решена. И она требует продолжения работы в данном направлении. Местные органы власти решают значительное количество вопросов. Но немаловажный фактор играет занимаемая должность. Это еще обусловлено и доверием к комитету как к государственному органу".