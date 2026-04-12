Благодатный огонь от Гроба Господня доставили в Минск

Главное пасхальное богослужение провел в минском Свято-Духовом кафедральном соборе Митрополит Вениамин. По традиции в храм доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима как символ воскрешения Иисуса Христа.

В Свято-Духовом кафедральном соборе проходит праздничная служба. Людей подходит все больше с каждой минуты.

12 апреля в 7:30 (раньше, чем планировалось) в белорусскую столицу доставили Благодатный огонь. Он осветит всю белорусскую землю и будет доставлен в каждый уголок страны.