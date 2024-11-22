Благословленный Евфросинией Полоцкой: Спасо-Преображенский храм открыл свои двери после реставрации

Сергей Лалазаров, руководитель разработки научно-проектной документации реставрации Спасо-Преображенского храма Спасо-Евфросиниевского монастыря: "Мы предложили защиту из вертикальных стоек поликарбонатным стеклом. Это еще связано с тем, что мы должны были обеспечить в этих зонах и подсветку здания, и подсветку фресок. Т.е. вот такая защита необходима. В частности, была устроена дополнительная защита на такие уникальные элементы, как деревянный плинт. Это из дубовых досок XII века. Они оригинальные, они сохранились на месте. И чтобы их не трогали руками, чтобы их не испортили, дополнительную защиту были вынуждены выполнить. В то же время нужно создать вентиляцию необходимую. Т.е. нужно было делать необходимые зазоры, чтобы обеспечивать поток воздуха, чтобы не было застойных зон, чтобы у фресок были оптимальные температурно-влажностные условия".