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Благословленный Евфросинией Полоцкой: Спасо-Преображенский храм открыл свои двери после реставрации
В Полоцке после многолетней реставрации открылась уникальная святыня - Спасо-Преображенский храм Спасо-Евфросиниевского монастыря.
Он был построен в XII веке по благословению преподобной Евфросинии Полоцкой.
Президент направил обращение жителям и гостям Полоцка, отметив, что благодаря реализации таких проектов вносится существенный вклад в наше общее дело - укрепление исторической памяти белорусского народа. В торжественной церемонии открытия жемчужины белорусской земли приняла участие и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Снаружи здание Спасо-Преображенского храма сохранилось в облике XIX века. Внутреннее убранство - открывшиеся от пола до потолка самобытные фресковые росписи. Они датируются XII столетием. Их общий объем - практически тысяча кубометров или около 90 % от всей площади стен церкви. Чтобы сохранить редкие фрески, строителям и реставраторам пришлось потрудиться.
Сергей Лалазаров, руководитель разработки научно-проектной документации реставрации Спасо-Преображенского храма Спасо-Евфросиниевского монастыря: "Мы предложили защиту из вертикальных стоек поликарбонатным стеклом. Это еще связано с тем, что мы должны были обеспечить в этих зонах и подсветку здания, и подсветку фресок. Т.е. вот такая защита необходима. В частности, была устроена дополнительная защита на такие уникальные элементы, как деревянный плинт. Это из дубовых досок XII века. Они оригинальные, они сохранились на месте. И чтобы их не трогали руками, чтобы их не испортили, дополнительную защиту были вынуждены выполнить. В то же время нужно создать вентиляцию необходимую. Т.е. нужно было делать необходимые зазоры, чтобы обеспечивать поток воздуха, чтобы не было застойных зон, чтобы у фресок были оптимальные температурно-влажностные условия".
В этом году Спасо-Евфросиниевский монастырь отметит 900-летие. Обновленный вид храма на его территории - настоящий и бесценный подарок всем белорусам, что живут под покровительством святой заступницы.
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