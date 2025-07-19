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Благотворительная акция "Мост дружбы" связывает Беларусь и Китай уже 20 лет
Китай передал гуманитарную помощь Детскому реабилитационно-оздоровительному центру "Ждановичи" в рамках благотворительной акции "Мост дружбы".
Доброму марафону уже 20 лет, столько же и сотрудничеству центра с посольством Китая. Только за последние 10 лет учреждение получило от китайских партнеров помощь на сумму около 200 тыс. долларов. Деньги пошли на реконструкцию спортивных площадок, приобретение нового современного лечебного оборудования. В 2025 году гуманитарную помощь направили на покупку двух кухонных аппаратов и стульев в столовую.
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
"Правительство поддерживает контакты с центром уже 20 лет. Такие центры очень помогают не только физически, но и психологически".
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
"В августе в центр должна приехать группа ребят из Китая в количестве 100 человек. Я убежден, что такие межнациональные культурные программы очень важны. Они помогают нам познать друг друга".
Уже более 25 лет центр успешно помогает тысячам юным белорусам укрепить свое здоровье. Ежегодно здесь получают качественные медицинские услуги более 7 тыс. ребят. Сейчас в центре проходят оздоровление около 400 детей.