Благотворительная акция "Мост дружбы" связывает Беларусь и Китай уже 20 лет

Китай передал гуманитарную помощь Детскому реабилитационно-оздоровительному центру "Ждановичи" в рамках благотворительной акции "Мост дружбы".

Доброму марафону уже 20 лет, столько же и сотрудничеству центра с посольством Китая. Только за последние 10 лет учреждение получило от китайских партнеров помощь на сумму около 200 тыс. долларов. Деньги пошли на реконструкцию спортивных площадок, приобретение нового современного лечебного оборудования. В 2025 году гуманитарную помощь направили на покупку двух кухонных аппаратов и стульев в столовую.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

"Правительство поддерживает контакты с центром уже 20 лет. Такие центры очень помогают не только физически, но и психологически".

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"В августе в центр должна приехать группа ребят из Китая в количестве 100 человек. Я убежден, что такие межнациональные культурные программы очень важны. Они помогают нам познать друг друга".